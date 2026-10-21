L'ACCES, qui représente les chaînes du câble et du satellite, a saisi l'ARCOM au sujet de la nouvelle numérotation des chaînes de Free. Elle reproche à l'opérateur d’avoir mis en avant les chaînes FAST, au détriment de leur audience.
La nouvelle numérotation des chaînes de Free TV, en place depuis le 25 août, ne passe toujours pas auprès de certains éditeurs. L'ACCES qui fédère les chaînes du câble et du satellite, vient de saisir le régulateur de l'audiovisuel et du numérique, l'ARCOM, en brandissant des chiffres de Médiamétrie. L'association des chaînes conventionnées éditrices de services explique que les canaux qui ont reculé dans la grille auraient perdu en moyenne plus d'un cinquième de leur couverture auprès des abonnés Free. Moins visibles, elles disposeraient aussi de moins de moyens pour financer leurs programmes, prévient-elle, comme l'a rapporté le média spécialisé Écran total mardi 20 octobre.
Free TV a rangé ses chaînes… mais dérangé leurs éditeurs, qui demandent des comptes
Le 25 août, près de 700 chaînes ont changé de numéro sur les Freebox et dans l’application Free TV. Free les range désormais par thème, et chaque thème démarre à une centaine ronde, facile à retenir. Il y a le cinéma et les séries au canal 100, le sport au 200, la jeunesse au 300, l’info au 600, les chaînes locales et régionales au 900, et les chaînes étrangères au-delà du 1000. Les chaînes gratuites de la TNT, elles, gardent leurs numéros habituels, TF1 en tête sur le 1. Certaines chaînes payantes, dites premium, apparaissent même deux fois, à leur nouvelle place thématique et dans un raccourci en début de liste, entre les canaux 32 et 56. beIN SPORTS 1 est par exemple accessible à la fois sur le 36 et sur le 245. Des bandeaux affichés à l’écran annonçaient le changement depuis le 11 août.
On comprend l'idée. Chaque famille de chaînes a son quartier, avec une chaîne mosaïque pour en faire le tour d'un coup d'œil, et aucune chaîne n'a disparu. Mais l'ACCES retient autre chose. Free a placé en tête plusieurs univers de chaînes FAST (pour Free Ad-supported Streaming Television), qui sont des chaînes gratuites diffusées en streaming et financées par la publicité, ainsi que d'autres chaînes 100 % numériques. Pour l'association, cette organisation modifie très concrètement les conditions d'accès du public aux chaînes conventionnées.
Pour mesurer ce que ce grand déménagement coûte vraiment à ses chaînes, l’ACCES s’est tournée vers Médiamétrie, l’institut de référence de la mesure d’audience en France. Selon les premiers retours, les chaînes dont le numéro a reculé ont perdu en moyenne 22 % de couverture mensuelle chez les abonnés Free de 4 ans et plus, par rapport à septembre 2025. Ce chiffre est à manier avec prudence, car avancé par une partie prenante, et la comparaison remonte à plus d'un an, période pendant laquelle d'autres facteurs ont pu peser.
L’ACCES demande à l’ARCOM de passer la grille de Free au crible
Pour défendre ses membres, l’ACCES affirme que ses chaînes ne jouent pas avec les mêmes règles que les chaînes FAST. Car les chaînes conventionnées, liées à l'ARCOM par une convention, doivent respecter des règles éditoriales et de protection des publics. Selon leur régime, elles sont aussi tenues de diffuser des œuvres françaises et européennes et de participer au financement de la création. Les FAST, souligne l'association, n'ont pas ces contraintes. Cette dernière réclame donc que la mise en avant dans la grille tienne compte des obligations effectives de chaque service et de sa contribution réelle à la création.
L'association déplore aussi le timing. Les chaînes thématiques subissent déjà l'éclatement des usages et la pression sur leurs revenus. Moins exposées, elles risquent de s'affaiblir davantage et de réduire les moyens qu'elles consacrent aux programmes. L'ACCES rappelle enfin que, depuis quarante ans, les chaînes payantes ont rendu attractives les offres du câble, du satellite puis des fournisseurs d'accès à Internet, en aidant à recruter et fidéliser les abonnés. Les opérateurs qui ont grandi avec ces « partenaires historiques » doivent, selon elle, préserver leur visibilité.
L'ACCES demande désormais à l'ARCOM d'examiner rapidement le plan de services de Free. Elle appelle aussi l'opérateur à ouvrir le dialogue avec les éditeurs, pour corriger les positions qu'elle estime insuffisamment justifiées et rendre aux chaînes de découverte et de documentaire une place facilement identifiable. On attend de voir quelle suite le régulateur et l'opérateur, qui misait sur un zapping simplifié, donneront à cette demande.