Le 25 août, près de 700 chaînes ont changé de numéro sur les Freebox et dans l’application Free TV. Free les range désormais par thème, et chaque thème démarre à une centaine ronde, facile à retenir. Il y a le cinéma et les séries au canal 100, le sport au 200, la jeunesse au 300, l’info au 600, les chaînes locales et régionales au 900, et les chaînes étrangères au-delà du 1000. Les chaînes gratuites de la TNT, elles, gardent leurs numéros habituels, TF1 en tête sur le 1. Certaines chaînes payantes, dites premium, apparaissent même deux fois, à leur nouvelle place thématique et dans un raccourci en début de liste, entre les canaux 32 et 56. beIN SPORTS 1 est par exemple accessible à la fois sur le 36 et sur le 245. Des bandeaux affichés à l’écran annonçaient le changement depuis le 11 août.