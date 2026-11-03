Pour créer des sous-titres, il faut synchroniser les textes avec les dialogues, vérifier leur durée, corriger les erreurs et parfois traduire l’ensemble. Subtitle Edit réunit toutes ces opérations dans un logiciel gratuit et open source, avec des outils capables d’automatiser une bonne partie du processus.
Un simple fichier vidéo est la plupart du temps le point de départ d'un travail de sous-titrage. Subtitle Edit permet de créer ou modifier des sous-titres dans de nombreux formats, mais aussi de générer automatiquement une transcription à partir de la bande sonore. La version 5 fonctionne désormais sous Windows, macOS et Linux.
De la bande-son au sous-titre synchronisé
Le logiciel peut transcrire les dialogues grâce à plusieurs moteurs de reconnaissance vocale, dont différentes variantes de Whisper, développé par OpenAI. Certains de ces moteurs fonctionnent entièrement en local, avec une accélération GPU possible selon le matériel. Les transcriptions peuvent ensuite être corrigées directement dans l’éditeur.
Pour ajuster le timing, Subtitle Edit affiche la forme d’onde de la piste audio, qui montre les variations de volume. Si nécessaire, il peut afficher également un spectrogramme, qui montre la puissance des différentes fréquences. Il devient alors possible de repérer visuellement le début et la fin d’une phrase et de déplacer les sous-titres avec une précision chirurgicale. Les changements de plans peuvent également être détectés, ce qui permet de caler facilement les sous-titres en fonction des transitions.
- Gratuit et open source
- Plus de 380 formats
- Outils de synchronisation complets
Un couteau suisse pour la postproduction
Subtitle Edit va plus loin qu’un simple éditeur de fichiers SRT. Il peut traduire automatiquement des sous-titres, utiliser l’OCR sur des sous-titres intégrés sous forme d’images, convertir de nombreux formats et même incruster définitivement les textes dans une vidéo. La version 5 ajoute aussi des outils pour couper ou réencoder une vidéo directement depuis l’application.
L’ensemble est gratuit et open source, avec un fonctionnement principalement local. Certaines fonctionnalités peuvent toutefois nécessiter des services en ligne, notamment pour la traduction ou pour certains moteurs de reconnaissance.
Subtitle Edit s’adresse aussi bien au créateur qui doit sous-titrer ponctuellement une vidéo qu'aux personnes qui travaillent régulièrement avec des contenus multilingues. Un temps d'adaptation est à prévoir pour le prendre en main, mais c’est justement ce qui en fait un outil particulièrement complet.