De la bande-son au sous-titre synchronisé

Le logiciel peut transcrire les dialogues grâce à plusieurs moteurs de reconnaissance vocale, dont différentes variantes de Whisper, développé par OpenAI. Certains de ces moteurs fonctionnent entièrement en local, avec une accélération GPU possible selon le matériel. Les transcriptions peuvent ensuite être corrigées directement dans l’éditeur.

Pour ajuster le timing, Subtitle Edit affiche la forme d’onde de la piste audio, qui montre les variations de volume. Si nécessaire, il peut afficher également un spectrogramme, qui montre la puissance des différentes fréquences. Il devient alors possible de repérer visuellement le début et la fin d’une phrase et de déplacer les sous-titres avec une précision chirurgicale. Les changements de plans peuvent également être détectés, ce qui permet de caler facilement les sous-titres en fonction des transitions.