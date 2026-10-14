Pour cloner une voix, générer un texte parlé ou doubler une vidéo, il faut souvent passer par un service en ligne. VoiceStudio est une application open source qui permet de réaliser ces opérations directement sur son ordinateur. Une solution intéressante pour garder la main sur ses projets audio.
Les outils d'IA vocale se multiplient, avec leurs abonnements et leurs fonctionnalités spécialisées. VoiceStudio réunit plusieurs étapes de production dans une seule application, avec des modèles exécutés localement. Le logiciel est disponible sous Windows, macOS et Linux, sous réserve de certaines conditions matérielles, notamment sur Mac. Il propose plusieurs moteurs vocaux et de transcription.
Une même application pour cloner une voix, doubler une vidéo ou créer un audiobook
VoiceStudio peut partir d'un court extrait audio pour reproduire une voix. Trois secondes suffisent pour tenter un premier clonage, même si un échantillon de 5 à 15 secondes est recommandé pour obtenir un meilleur résultat. Il suffit ensuite de saisir le texte à prononcer et de choisir la langue.
Mais le logiciel ne s'arrête pas à la synthèse vocale. Il peut également transcrire des enregistrements, attribuer plusieurs voix aux personnages d'une histoire, produire un audiobook ou synchroniser un doublage avec une vidéo. Cela permet de passer de la création d'une voix à sa mise en production sans changer d'outil. VoiceStudio annonce 16 moteurs de synthèse et 11 moteurs de reconnaissance vocale, avec un catalogue de 646 langues. Leur disponibilité et la qualité des résultats dépendent toutefois du moteur et du matériel utilisés.
- Traitement local des fichiers
- Plusieurs moteurs vocaux compatibles
- Clonage et doublage réunis
Les fichiers restent sur votre machine
C'est l'un des principaux arguments de VoiceStudio face aux services vocaux en ligne. Les voix, projets et fichiers générés sont stockés localement par défaut. Après téléchargement des modèles, les traitements peuvent être effectués sur le processeur ou le GPU, sans connexion permanente. Aucun compte, clé API ou abonnement n'est nécessaire pour les fonctions locales.
Cette autonomie a néanmoins un prix : l'application et ses modèles peuvent occuper plusieurs gigaoctets, et la génération peut être lente sans GPU adapté. VoiceStudio est également encore en version bêta. Enfin, les modèles possèdent leurs propres licences, à vérifier avant tout usage commercial. Le clonage d'une voix nécessite aussi l'autorisation de son titulaire.
VoiceStudio s'adresse surtout à ceux qui souhaitent expérimenter la génération vocale sans dépendre d'un service en ligne. Pour un usage occasionnel, ou sur une machine peu puissante, une solution cloud peut toutefois se montrer plus pratique.