Une même application pour cloner une voix, doubler une vidéo ou créer un audiobook

VoiceStudio peut partir d'un court extrait audio pour reproduire une voix. Trois secondes suffisent pour tenter un premier clonage, même si un échantillon de 5 à 15 secondes est recommandé pour obtenir un meilleur résultat. Il suffit ensuite de saisir le texte à prononcer et de choisir la langue.

Mais le logiciel ne s'arrête pas à la synthèse vocale. Il peut également transcrire des enregistrements, attribuer plusieurs voix aux personnages d'une histoire, produire un audiobook ou synchroniser un doublage avec une vidéo. Cela permet de passer de la création d'une voix à sa mise en production sans changer d'outil. VoiceStudio annonce 16 moteurs de synthèse et 11 moteurs de reconnaissance vocale, avec un catalogue de 646 langues. Leur disponibilité et la qualité des résultats dépendent toutefois du moteur et du matériel utilisés.