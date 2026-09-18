Dans la pratique, cela peut se montrer particulièrement pratique dans le cadre des études. Un cours vidéo peut ainsi être parcouru sous forme de texte, avec la possibilité de revenir ensuite à un passage précis. Même logique pour une interview, un podcast… Plutôt que de faire défiler mécaniquement la vidéo à la recherche d’une information, on peut commencer par consulter le résumé et les chapitres avant de revenir tranquillement à la séquence concernée.