Une vidéo YouTube d’une heure à regarder, mais seulement quelques minutes devant vous ? La plateforme noTube propose désormais de transformer ce contenu en texte, de le résumer et même d’en extraire les passages essentiels.
Entre les cours en ligne, les podcasts, les interviews et les longues conférences, YouTube déborde d’informations… Qu’il n’est pas toujours possible de regarder intégralement. C’est sur ce terrain que noTube entend faire gagner du temps, avec un outil capable de transformer une vidéo en transcription horodatée, tout en générant un résumé complet à l’aide de l’intelligence artificielle.
Une vidéo YouTube peut devenir un texte exploitable en quelques secondes
Soyons sincères, lorsqu’une vidéo dure 45 minutes ou davantage, avec un temps libre qui semble se restreindre toujours un peu plus chaque jour, la barre de progression n’est pas toujours notre meilleure alliée. Il faut parfois parcourir plusieurs passages avant de trouver l’information recherchée, revenir en arrière, parfois prendre des notes… Et recommencer quelques minutes plus tard.
Avec noTube, il suffit de fournir le lien d’une vidéo compatible pour obtenir le transcript d’une vidéo YouTube. Chaque passage est ainsi associé à son moment dans la vidéo, ce qui permet de retrouver plus facilement une citation, une explication ou une information précise.
Mais l’intérêt ne s’arrête pas à la retranscription, puisque l’outil génère également un résumé par IA, accompagné des principaux points à retenir et de chapitres permettant de naviguer plus rapidement dans le contenu. De quoi passer directement à l’essentiel lorsqu’on ne dispose pas du temps (ou de la motivation) nécessaire pour visionner l’intégralité d’un contenu.
Dans la pratique, cela peut se montrer particulièrement pratique dans le cadre des études. Un cours vidéo peut ainsi être parcouru sous forme de texte, avec la possibilité de revenir ensuite à un passage précis. Même logique pour une interview, un podcast… Plutôt que de faire défiler mécaniquement la vidéo à la recherche d’une information, on peut commencer par consulter le résumé et les chapitres avant de revenir tranquillement à la séquence concernée.
Une version gratuite qui couvre déjà les besoins essentiels
L’autre bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas nécessaire de souscrire immédiatement à une offre payante pour découvrir le fonctionnement de noTube, puisque la version gratuite permet de traiter jusqu’à trois vidéos par jour, avec une durée maximale d’une heure par vidéo.
Elle donne accès à la transcription horodatée, au résumé généré par IA, aux points clés et aux chapitres horodatés. Il est même possible de choisir la langue dans laquelle le résumé est généré et d’exporter le texte au format TXT.
Autre avantage à signaler, tout se fait directement depuis le navigateur. En d’autres termes, aucun logiciel à installer, aucune application à configurer. Il suffit de fournir le contenu à analyser et de laisser noTube faire le travail.
Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, l’abonnement noTube Plus ajoute notamment l’identification des différents locuteurs (particulièrement intéressante pour les podcasts et les interviews) ainsi que des capacités étendues et des exports supplémentaires en SRT et PDF.
Les fichiers audio peuvent également être transformés en texte
Le principe ne se limite pas aux vidéos YouTube, et noTube propose également un outil de transcription audio en texte, capable de travailler à partir d’un lien ou d’un fichier importé.
Les formats MP3, MP4, WAV et M4A sont notamment pris en charge. Là encore, l’objectif est de transformer rapidement des heures de contenu parlé en un texte autrement plus facile à consulter et à exploiter. Un usage qui peut trouver sa place lorsque l’on souhaite retranscrire une interview, retrouver une information dans un podcast, préparer des notes à partir d’un enregistrement… Ou simplement éviter de réécouter plusieurs fois le même passage.
Et là encore, contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’import de fichiers n’est pas exclusivement réservé aux abonnés Plus. La version gratuite permet de traiter un fichier de 10 minutes par jour. L’offre Plus porte de son côté cette limite jusqu’à deux heures, tout en ajoutant notamment l’identification des locuteurs et les exports SRT et PDF.
Et bien sûr, toujours les outils historiques de noTube
La transcription constitue désormais l’une des principales cordes à l’arc de noTube, mais le service conserve également ses fonctions historiques de conversion de contenus vidéo et audio.
Autre outil pratique, particulièrement lorsqu’il s’agit simplement d’isoler un passage, il est possible de couper une vidéo en ligne, et ce, toujours depuis le navigateur.
Un extrait de podcast, une séquence vidéo ou un fichier audio peuvent ainsi être découpés sans avoir à installer un quelconque logiciel de montage. Là encore, l’approche reste volontairement simple et accessible au plus grand nombre, puisqu’il suffit de sélectionner le passage souhaité et de récupérer le résultat.
Avec cette évolution, noTube élargit naturellement son champ d’action et se veut une véritable boîte à outils pour exploiter plus facilement les contenus audio et vidéo. Et lorsqu’une vidéo de 60 minutes contient seulement cinq minutes d’informations vraiment exploitables, transformer cette heure de visionnage en quelques lignes bien organisées peut vite faire une sacrée différence.