Télécharger une vidéo YouTube pour la conserver en local est une opération simple, à condition de suivre quelques étapes claires.

Première étape : télécharger et installer 4K Video Downloader Plus

Il suffit de télécharger le logiciel 4K Video Downloader Plus depuis son site officiel, puis de l’installer sur votre ordinateur. Compatible avec Windows, macOS et Linux, le programme s’installe en quelques minutes à peine.

Deuxième étape : copier le lien vidéo

Une fois l’application prête à l’emploi, rendez-vous sur YouTube et sélectionnez la vidéo souhaitée. Copiez ensuite son URL directement depuis la barre d’adresse de votre navigateur. De retour dans le logiciel, cliquez sur le bouton « Coller le lien » : l’outil reconnaît automatiquement la vidéo.

Par défaut, les réglages proposés conviennent à la plupart des usages. Il est toutefois possible d’affiner vos préférences, notamment en choisissant la résolution ou le format du fichier.

Troisième étape : lancer le téléchargement

Il ne reste plus qu’à lancer le téléchargement en cliquant sur « Télécharger ». Après quelques instants, la vidéo est enregistrée dans le dossier de destination que vous avez défini, prête à être consultée hors ligne.

Et si vous souhaitez sauvegarder plusieurs vidéos d'un coup, sachez que 4K Video Downloader Plus permet également de télécharger des playlists YouTube entières en une seule opération, ce qui représente un gain de temps considérable.