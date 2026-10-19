Microsoft peine décidément à faire entendre ses arguments dans l’affaire des licences logicielles d’occasion. Le 13 octobre, la Cour d’appel britannique a rejeté sa demande d’autorisation de recours devant la Cour suprême sans même détailler les motifs de sa décision. L’éditeur espérait pourtant faire annuler un jugement favorable à ValueLicensing, une entreprise spécialisée dans la revente de licences Windows et Office.

Cette décision conforte les précédents jugements reconnaissant, sous certaines conditions, le droit de revendre des licences perpétuelles déjà utilisées. Mais elle ne clôt pas le contentieux opposant les deux entreprises.