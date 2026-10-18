Dans une fibre optique classique, la lumière est retenue dans un cœur en verre transparent par une gaine sombre. Plus la fibre se courbe, moins la lumière ressort à l’autre bout, et il suffit de mesurer cette perte pour estimer une courbure. Les chercheurs du MIT ont remplacé le verre par un caoutchouc souple et transparent, gainé de ce caoutchouc teint en noir, puis ils ont rendu rugueuse une seule face du cœur. Selon que la fibre plie vers cette face ou vers le côté lisse, la lumière diffuse plus ou moins, et l’équipe connaît à la fois le sens et l’ampleur de la flexion.

Les quatorze fibres sont réparties sur deux couches de sept. Chaque fibre reçoit la lumière d’une LED à une extrémité et aboutit à un capteur de lumière à l’autre. Les mesures sont ensuite collectées par une carte électronique externe, et l’algorithme de l’équipe les convertit en forme 3D.

En simulation, les chercheurs ont gagné davantage de précision en inclinant les fibres qu’en ajoutant des fibres. Ils ont aussi testé la panne de plusieurs d’entre elles. Avec trois fibres hors service sur quatorze, l’erreur simulée était inférieure à 0,3 centimètre, et elle était d’environ un centimètre, voire davantage, à partir de cinq.

Sur trois moules imprimés en 3D, l’écart entre la feuille réelle et sa reconstruction était compris entre 0,28 et 0,45 centimètre. « Les conceptions existantes, fondées sur des capteurs rigides, présentent des erreurs d’environ 1 à 2 centimètres », a précisé Qifan Yu, pour qui ce résultat est « au moins au niveau des technologies existantes ».