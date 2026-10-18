Près de cinq millions de comptes d’une application de révision et plus de 286 000 dossiers d’élèves de lycée sont proposés à la vente par le pirate Angel_Batista. Nomad Education et Inter-Etab n’ont pas confirmé la fuite, mais les échantillons contiennent des données d’enfants et de leurs parents.
Angel_Batista a mis les deux fichiers, à quelques minutes d’intervalle, sur un forum cybercriminel. FrenchBreaches a relevé les 4 852 437 lignes de comptes Nomad Education et, pour 250 dollars, les 286 773 dossiers d’élèves d’Inter-Etab. Cyberattaque.org a pour sa part passé au crible les extraits fournis par le vendeur, un millier de comptes d’un côté et 1 030 fiches scolaires de l’autre. Nomad Education propose des fiches et des quiz de révision aux élèves de tous niveaux, tandis que des lycées gèrent avec Inter-Etab les stages et les épreuves en contrôle continu. Entre des comptes récents d’enfants et des dossiers vieux d’une dizaine d’années, les familles ne courent pas le même risque d’un fichier à l’autre.
Des enfants chez Nomad Education, des parents chez Inter-Etab
Dans l’extrait Nomad, chaque ligne contient une adresse e-mail et un nom d’utilisateur, et 869 comptes sur 1 001 indiquent une date de naissance. Selon Cyberattaque.org, 323 de ces titulaires étaient mineurs au 17 octobre, dont 16 enfants de moins de 13 ans. Le plus jeune a 6 ans. Les lignes examinées ne contiennent ni mot de passe ni coordonnées bancaires, mais 254 d’entre elles comportent un jeton de connexion. Grâce à ce jeton, Nomad Education garde un élève connecté sans lui redemander son mot de passe, et 138 des jetons de l’échantillon expirent après le 17 octobre, certains en 2027. Un éditeur peut toutefois révoquer un jeton à tout moment, quelle que soit sa date d’expiration. Le vendeur a d’ailleurs reconnu qu’environ 500 000 adresses de sa base sont des adresses de remplacement ou masquées par Apple. Il y a donc moins d’élèves concernés que de lignes annoncées.
Chez Inter-Etab, les parents sont presque partout. Sur 1 030 dossiers, 1 018 mentionnent au moins un responsable légal, avec dans 998 cas le numéro de portable d’un parent. Chez Climb Up, où un pirate a mis en vente cette semaine les fiches de 151 000 clients, parents et enfants apparaissaient aussi ensemble. Les dossiers Inter-Etab proviennent de neuf établissements, dans les académies de Strasbourg, Créteil, Dijon, Toulouse, Grenoble et Lyon, et la base vient plus probablement d’un système commun à plusieurs lycées que du piratage d’un seul établissement, estime Cyberattaque.org. Les fiches datent en grande majorité de 2016, avec des modifications jusqu’en 2019, et les anciens élèves, nés entre 1994 et 2003, sont aujourd’hui majeurs. La mise en vente « ne prouve pas qu’Inter-Etab a été compromis récemment », souligne le site. Toutes les fiches contiennent aussi un champ « pass », le plus souvent une chaîne de dix caractères, et personne ne peut dire s’il s’agit de vrais mots de passe.
Identifiants volés et faux messages scolaires
Nomad Education et Inter-Etab n’ont donné aucune explication publique sur l’origine des fichiers, et Angel_Batista ne précise pas comment il les a obtenus. Plus tôt dans l’année, en racontant ses méthodes d’intrusion à ZATAZ, il a expliqué que les « stealers » étaient son « passe-partout ». Avec ces logiciels espions, souvent glissés dans des programmes piratés, il récupère les identifiants enregistrés sur l’ordinateur d’un salarié, puis se connecte aux outils internes de l’entreprise. Quand ZATAZ lui a demandé ce qui l’aurait arrêté, il a cité la double authentification, mise en place depuis sur la plateforme interministérielle Resana. Il suffit parfois d’un compte légitime. Début octobre, un autre pirate a aspiré 140 000 profils de l’École 42 depuis l’intranet de l’école, à partir d’un compte utilisateur doté d’un accès normal.
Avec le nom d’un élève et le portable de sa mère, un escroc peut envoyer au nom du lycée un SMS crédible pour réclamer un paiement ou une mise à jour de dossier. Les numéros de 2016 ne sont pas tous valables, mais les noms et les liens de parenté sont toujours exacts dix ans plus tard. Un élève inscrit sur Nomad Education peut de son côté recevoir, à son vrai nom, un faux e-mail de réinitialisation de mot de passe.
La CNIL et Cybermalveillance.gouv.fr ont mis en ligne début octobre un guide de réaction après une fuite. Recevoir une alerte « ne signifie pas que mes données ont déjà été utilisées de manière frauduleuse », rappellent les deux organismes. Si votre enfant utilise Nomad Education, vous pouvez changer son mot de passe et ouvrir directement l’application, jamais un lien reçu par e-mail. Si vous êtes passé par un lycée équipé d’Inter-Etab vers 2016, mieux vaut changer tout ancien code encore utilisé ailleurs. Seul Nomad Education peut vérifier, sur ses serveurs, si les 138 jetons encore valides sur le papier permettent toujours d’entrer dans un compte d’élève.