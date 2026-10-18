Dans l’extrait Nomad, chaque ligne contient une adresse e-mail et un nom d’utilisateur, et 869 comptes sur 1 001 indiquent une date de naissance. Selon Cyberattaque.org, 323 de ces titulaires étaient mineurs au 17 octobre, dont 16 enfants de moins de 13 ans. Le plus jeune a 6 ans. Les lignes examinées ne contiennent ni mot de passe ni coordonnées bancaires, mais 254 d’entre elles comportent un jeton de connexion. Grâce à ce jeton, Nomad Education garde un élève connecté sans lui redemander son mot de passe, et 138 des jetons de l’échantillon expirent après le 17 octobre, certains en 2027. Un éditeur peut toutefois révoquer un jeton à tout moment, quelle que soit sa date d’expiration. Le vendeur a d’ailleurs reconnu qu’environ 500 000 adresses de sa base sont des adresses de remplacement ou masquées par Apple. Il y a donc moins d’élèves concernés que de lignes annoncées.

Chez Inter-Etab, les parents sont presque partout. Sur 1 030 dossiers, 1 018 mentionnent au moins un responsable légal, avec dans 998 cas le numéro de portable d’un parent. Chez Climb Up, où un pirate a mis en vente cette semaine les fiches de 151 000 clients, parents et enfants apparaissaient aussi ensemble. Les dossiers Inter-Etab proviennent de neuf établissements, dans les académies de Strasbourg, Créteil, Dijon, Toulouse, Grenoble et Lyon, et la base vient plus probablement d’un système commun à plusieurs lycées que du piratage d’un seul établissement, estime Cyberattaque.org. Les fiches datent en grande majorité de 2016, avec des modifications jusqu’en 2019, et les anciens élèves, nés entre 1994 et 2003, sont aujourd’hui majeurs. La mise en vente « ne prouve pas qu’Inter-Etab a été compromis récemment », souligne le site. Toutes les fiches contiennent aussi un champ « pass », le plus souvent une chaîne de dix caractères, et personne ne peut dire s’il s’agit de vrais mots de passe.