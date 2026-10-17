Alors que les prix de nombreux composants sont au plus haut, plusieurs constructeurs tentent de nouvelles approches pour convaincre les acheteurs. Le succès des mini-PC s'inscrit dans cette stratégie, mais leurs performances graphiques sont souvent à la traîne.

Certaines machines compactes à base de carte mère mini-ITX ont pourtant tout ce qu'il faut côté interface pour brancher une véritable carte graphique dédiée. Problème, dans la majorité des cas, l'espace disponible est trop réduit, les cartes graphiques traditionnelles trop hautes.

Initialement prévues pour s'intégrer à des serveurs, les cartes graphiques dites « low profile » peuvent cependant constituer une alternative intéressante. Ces cartes sont aussi dites « demi-hauteur », un terme plus clair dans la langue de Molière : elles occupent moins d'espace en hauteur et peuvent donc rentrer dans des modèles de boîtiers plus compacts.

Les cartes low profile ne sont pas une nouveauté chez NVIDIA et même la toute dernière génération de GPU de la firme de Jensen Huang dispose de modèles à ce format. Que ce soit ASUS ou Gigabyte par exemple, les partenaires de NVIDIA distribuent des GeForce RTX 5060 low profile. C'est hélas moins vrai chez AMD.