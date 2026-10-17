En l'espace de quelques semaines, deux fabricants lancent des Radeon RX 9000 dites low profile. NVIDIA n'est donc plus seul sur ce segment.
Le fabricant PowerColor semble emboîter le pas de Vastarmor en annonçant une seconde carte graphique low profile, à destination des plus petites configurations. Attention cependant, il ne s'agit cette fois que d'une Radeon RX 9050, sensiblement moins puissante donc.
Blackwell/RDNA 4 se convertissent au low profile
Alors que les prix de nombreux composants sont au plus haut, plusieurs constructeurs tentent de nouvelles approches pour convaincre les acheteurs. Le succès des mini-PC s'inscrit dans cette stratégie, mais leurs performances graphiques sont souvent à la traîne.
Certaines machines compactes à base de carte mère mini-ITX ont pourtant tout ce qu'il faut côté interface pour brancher une véritable carte graphique dédiée. Problème, dans la majorité des cas, l'espace disponible est trop réduit, les cartes graphiques traditionnelles trop hautes.
Initialement prévues pour s'intégrer à des serveurs, les cartes graphiques dites « low profile » peuvent cependant constituer une alternative intéressante. Ces cartes sont aussi dites « demi-hauteur », un terme plus clair dans la langue de Molière : elles occupent moins d'espace en hauteur et peuvent donc rentrer dans des modèles de boîtiers plus compacts.
Les cartes low profile ne sont pas une nouveauté chez NVIDIA et même la toute dernière génération de GPU de la firme de Jensen Huang dispose de modèles à ce format. Que ce soit ASUS ou Gigabyte par exemple, les partenaires de NVIDIA distribuent des GeForce RTX 5060 low profile. C'est hélas moins vrai chez AMD.
Après la RX 9060 XT, une RX 9050
Une première surprise – et bonne nouvelle du même coup – est arrivée il y a seulement quelques semaines quand le YouTubeur ETA Prime a pu mettre la main sur une carte conçue par le Chinois Vastarmor.
Il s'agissait alors d'une Radeon RX 9060 XT low profile très similaire à la Radeon RX 9060 XT classique avec ses 32 unités de calcul, ses 16 Go de mémoire GDDR6 et une fréquence maximale de 3 040 MHz. La principale différence résidait dans un TGP réduit de 160 à 140 W afin de coller au système de refroidissement forcément moins performant.
Aujourd'hui, nous avons en quelque sorte une petite sœur à cette carte puisque la firme Powercolor annonce cette fois une Radeon RX 9050 au format low profile. Elle ne dispose que de 16 unités de calcul pour 1 024 processeurs de flux et le GPU est associé à 8 Go de GDDR6 sur bus 128-bit. C'est en tout point identique à une Radeon RX 9050 « classique ».
D'ailleurs, contrairement à ce qu'a été obligé de faire Vastarmor sur sa 9060, il n'est pas ici question de modifier le TGP : Powercolor conserve les 92 W officiels communiqués par AMD pour sa Radeon RX 9050. Forcément, elle sera en revanche plus compacte, mais pas non plus minuscule : on parle de 20 cm de long et de deux emplacements PCIe occupés.
Nous n'en savons hélas pas beaucoup plus et n'avons par exemple pas encore de précisions sur la date exacte de sortie envisagée par Powercolor. Nous ne savons pas non plus quelles régions du monde seront concernées ou quel sera le prix de cette petite graphique. Reste que cela offre une option de plus pour monter une machine compacte et ça, c'est toujours une bonne nouvelle.