« Nous avions annoncé lors du lancement que le Xperia 10 VI bénéficierait de trois mises à niveau du système d'exploitation Android », écrit Sony dans sa note. « Cependant, après une évaluation technique détaillée, nous avons déterminé qu'en raison de limitations liées à la configuration du stockage de l'appareil, le Xperia 10 VI ne prend pas en charge une expérience de mise à niveau vers Android 17 que nous jugeons adéquate. Par conséquent, nous avons décidé de ne pas proposer cette mise à niveau. Nous sommes conscients que cela ne répond pas à notre annonce initiale et nous tenons à nous excuser pour ce changement. »