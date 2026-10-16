Lancé il y a un peu plus de deux ans, le milieu de gamme de Sony n'aura pas droit à la troisième et dernière mise à jour d'Android qui lui était pourtant promise. En cause ? La mémoire du téléphone.
On a coutume de valoriser les marques qui mettent un point d'honneur à supporter leurs produits longtemps. C'est d'autant plus vrai en ces temps de forte inflation dans le domaine de la tech, et des smartphones en particulier. Plus longtemps on peut conserver son mobile, mieux c'est. Mais que faire, alors, lorsqu'un constructeur décide du jour au lendemain de ne pas honorer sa promesse ?
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Le Xperia 10 VI ne connaîtra jamais Android 17
Lancé il y a deux ans pour 399€, le Sony Xperia 10 VI est un smartphone de milieu de gamme correct, qui devait initialement profiter de trois mises à niveau majeures de son OS, et d'un total de quatre ans de patchs de sécurité. Si cette dernière promesse sera bien honorée, Sony s'est récemment dédit sur la première. The Verge rapporte que le site britannique de la marque a discrètement mis à jour la fiche de support du produit, laquelle indique qu'en raison d'un problème concernant la configuration du stockage de cette référence, il ne pourra pas bénéficier d'Android 17.
« Nous avions annoncé lors du lancement que le Xperia 10 VI bénéficierait de trois mises à niveau du système d'exploitation Android », écrit Sony dans sa note. « Cependant, après une évaluation technique détaillée, nous avons déterminé qu'en raison de limitations liées à la configuration du stockage de l'appareil, le Xperia 10 VI ne prend pas en charge une expérience de mise à niveau vers Android 17 que nous jugeons adéquate. Par conséquent, nous avons décidé de ne pas proposer cette mise à niveau. Nous sommes conscients que cela ne répond pas à notre annonce initiale et nous tenons à nous excuser pour ce changement. »
Une particularité « spécifique au Xperia 10 VI », précise encore le fabricant japonais, ajoutant qu'aucun autre smartphone de la marque ne serait concerné.
Un bilan logiciel déjà terne pour Sony
On le comprend, Sony est ici confronté à un couac technique qui l'oblige à revoir ses plans afin que l'expérience des utilisateurs et utilisatrices de Xperia 10 VI reste plaisante. On n'en saura pas davantage sur les particularités de stockage de cette référence qui empêcheraient une mise à niveau vers Android 17. D'après leurs fiches techniques, son successeur, le Xperia 10 VII, profite pourtant du même stockage flash UFS de 128 Go.
Dans son message, Sony ne prévoit aucun dédommagement pour ses clients, se contentant d'assurer que les quatre années de correctifs de sécurité seront, elles, bel et bien tenues.
L'occasion de jeter un œil à la politique actuelle de suivi logiciel chez Sony. C'est vrai : on constate depuis plusieurs années de véritables efforts consentis par les constructeurs pour allonger la durée de vie de leurs produits. L'essentiel des smartphones haut de gamme offrent désormais entre 5 et 7 ans de mises à niveau, et le milieu de gamme propose en général entre 3 et 5 ans. Fairphone domine avec jusqu'à huit ans promis à son Fairphone 6.
Samsung et Honor font quant à eux figure d'exception, avec six ans sur leurs références midrange. Sony, lui, se contente de suivre la réglementation européenne, qui l'oblige (depuis l'an dernier) à fournir au moins cinq ans de correctifs de sécurité. Ainsi, même le très haut de gamme Xperia 1 VIII lancé au printemps n'affiche "que" 4 mises à jour majeures d'Android. En croisant les doigts pour que son stockage ne pose pas problème, naturellement.