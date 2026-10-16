737 fichiers attribués au Grand Orient de France ont été mis en ligne récemment. L’obédience a porté plainte et assure que ses systèmes centraux n’ont pas été percés. Des noms de francs-maçons, avec leurs coordonnées, sont maintenant lisibles par n’importe qui dans ces documents.
Créé sous son nom actuel en 1773, le Grand Orient de France est la plus ancienne obédience maçonnique du pays, et beaucoup de ses membres préfèrent garder leur appartenance pour eux. Le pirate à l’origine de la mise en ligne se réclame de deux groupes hacktivistes, et ces groupes ont revendiqué l’opération au nom d’« incidents liés à l’islam », d’après Le Figaro. L’obédience affirme pour sa part qu’aucun intrus n’est entré dans ses serveurs centraux. L’origine exacte des fichiers est donc inconnue, et les francs-maçons cités dans l’archive voient exposée une appartenance protégée de près par le droit européen.
Le Grand Orient conteste toute intrusion dans ses serveurs
Le Grand Orient de France a annoncé hier le dépôt d’une plainte, et une enquête est en cours. D’après ses vérifications techniques, ses systèmes d’information centraux, protégés par une double authentification, « n’ont pas été compromis ». Pour l’obédience, une part importante des fichiers diffusés est faite de communiqués ou de discours sans caractère sensible.
FrenchBreaches a repéré un tableau nominatif daté du 2 septembre 2024 et rattaché à une loge d’Angoulême. Plusieurs dizaines d’entrées sont inscrites sur ces deux pages, avec les adresses e-mail personnelles et les numéros de téléphone des personnes listées.
Le Grand Orient refuse de commenter le contenu des documents tant que l’enquête est en cours, et pour FrenchBreaches, impossible de dire à ce stade comment ils ont été réunis. Il ne suffit d’ailleurs pas d’une revendication sur un forum pour prouver un piratage de serveurs. Le pirate Varun avait ainsi accédé en février 2025 à une centaine d’espaces clients d’EDF avec des identifiants volés ailleurs, sans jamais entrer dans les serveurs de l’entreprise.
Membres du Grand Orient, une appartenance exposée
Pour la CNIL, les convictions religieuses ou philosophiques font partie des données dites sensibles, dont la collecte et l’usage sont en principe interdits. Le Grand Orient de France a toutefois le droit de tenir le fichier de ses adhérents, en tant qu’association philosophique. Avec cette archive proposée au téléchargement sur le forum, n’importe quel internaute peut donc apprendre qu’un collègue ou un voisin fréquente une loge.
Le pirate présente cette publication en avertissement à l’obédience, sur fond de griefs religieux, et menace de lancer des attaques plus violentes. Un escroc peut aussi écrire à un membre au sujet d’une cotisation ou d’une réunion, avec assez de détails internes pour passer pour l’obédience, prévient FrenchBreaches, sans avoir trouvé pour l’instant de preuve d’une telle exploitation. Les membres concernés peuvent obtenir une aide gratuite auprès du dispositif public Cybermalveillance.gouv.fr en cas de message suspect au nom de l’obédience.
Dans son message du 11 octobre, le pirate parle d’une première partie, et le contenu d’éventuels nouveaux envois est inconnu.