Le Grand Orient de France a annoncé hier le dépôt d’une plainte, et une enquête est en cours. D’après ses vérifications techniques, ses systèmes d’information centraux, protégés par une double authentification, « n’ont pas été compromis ». Pour l’obédience, une part importante des fichiers diffusés est faite de communiqués ou de discours sans caractère sensible.

FrenchBreaches a repéré un tableau nominatif daté du 2 septembre 2024 et rattaché à une loge d’Angoulême. Plusieurs dizaines d’entrées sont inscrites sur ces deux pages, avec les adresses e-mail personnelles et les numéros de téléphone des personnes listées.

Le Grand Orient refuse de commenter le contenu des documents tant que l’enquête est en cours, et pour FrenchBreaches, impossible de dire à ce stade comment ils ont été réunis. Il ne suffit d’ailleurs pas d’une revendication sur un forum pour prouver un piratage de serveurs. Le pirate Varun avait ainsi accédé en février 2025 à une centaine d’espaces clients d’EDF avec des identifiants volés ailleurs, sans jamais entrer dans les serveurs de l’entreprise.