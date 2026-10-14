Heureusement, la marque à la pomme a toujours une solution pour tout. Pour limiter ces coûts, Apple propose l'abonnement AppleCare+. Moyennant un forfait de 2,49 dollars par mois ou de 24,99 dollars par an, le prix de n'importe quelle réparation est ainsi plus digeste : 39 dollars.

Le service peut également être intégré à l'offre globale Apple One, pour un montant total de 19,99 dollars par mois.