Racheter ou réparer, telle est la question. Le nouvel assistant domestique de la marque à la pomme a été présenté et place maintenant à sa grille tarifaire de réparations. Elle a pour avantage d'être simple, avec un tarif unique pour toutes les réparations.
Après avoir présenté son premier écran connecté domestique, la marque à la pomme a mis à jour son site, dévoilant ainsi le tarif des réparations. Pour rappel, le HomeView, proposé au tarif de 299 dollars, n'est pas encore disponible en France, il devrait être commercialisé après des accords avec l'UE concernant Siri AI.
Un coût de réparations qui force à en prendre soin
Le coût des réparations est élevé, quasiment autant que l'appareil au final. Pour un matériel vendu à 299 dollars, Apple facture toute réparation au prix de 279 dollars sans AppleCare+. Un tarif qui laisse à l'utilisateur le temps de se poser la question : faut-il le faire réparer, ou le changer contre un neuf ?
Quitte à payer 20 dollars de plus, un remplacement d'appareil par une autre couleur peut être une option si la couleur initiale ne plaisait finalement pas. En effet, sur une telle somme, le coût des réparations, représentant à lui seul près de 95 % du prix total de l'appareil.
Les estimations de réparations fournies par la marque à la pomme concernent aussi bien la version avec une fixation murale, que la version sur pied. La seule catégorie nommée "Autres dommages" est disponible, pour un tarif unique.
L'utilisateur conservant l'adaptateur secteur USB-C et le câble fourni, qui peuvent représenter environ 20 dollars à l'achat, on peut supposer que le HomeView n'est pas réparable et sera systématiquement remplacé par un modèle neuf.
L'AppleCare+ réduit drastiquement la facture
Heureusement, la marque à la pomme a toujours une solution pour tout. Pour limiter ces coûts, Apple propose l'abonnement AppleCare+. Moyennant un forfait de 2,49 dollars par mois ou de 24,99 dollars par an, le prix de n'importe quelle réparation est ainsi plus digeste : 39 dollars.
Le service peut également être intégré à l'offre globale Apple One, pour un montant total de 19,99 dollars par mois.