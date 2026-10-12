Sur 687 057 torrents analysés, TrueSpec en a signalé 1 265 comme trompeurs, soit moins de 0,2 % : fausses résolutions, programmes déguisés en vidéos ou autres incohérences. Côté malwares, un premier bilan établi en juillet en recensait 6 450, mais beaucoup se sont révélés être des faux positifs, comme des scripts inoffensifs fournis par des fansubbers. TorrentClaw ne retient donc désormais que les cas confirmés par VirusTotal : il en reste 34.



Surtout, 31 de ces 34 infections suivent le même schéma. Le torrent contient un exécutable portant le nom d’un film ou d’un épisode récent, un fichier libvlc.dll et une véritable vidéo stockée dans un sous-dossier.