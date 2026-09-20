La première étape est le lancement de l'exécutable, qui est un chargeur. Les attaquants livrent le code de l'étape suivante depuis le domaine deadhub.org, avec l'adresse IP 193.23.118.155 en secours, sur des URL aux chemins aléatoires, tels que /cloud/v192.4/ui/sync-status-icons.png. Pour les chercheurs, cette première étape est la meilleure occasion de perturber la campagne, puisque les attaquants n'utilisent, à ce stade, qu'un domaine et qu'une adresse IP.

La deuxième étape est une requête HTTPS envoyée à la blockchain Solana, sur le point d'accès getAccountInfo. Ce réseau public est légitime, et ses comptes sont lisibles par n'importe qui. Le compte interrogé contient l'adresse d'un second serveur de commande et de contrôle, encodée en base64 et chiffrée avec une clé XOR statique. Les attaquants utilisent ainsi Solana pour publier cette adresse et améliorent la stabilité de leur campagne, selon les chercheurs.

Dans la troisième étape, les attaquants contournent le contrôle de compte d'utilisateur de Windows, puis déposent un fichier déguisé en msedge.exe dans le dossier ProgramData\Microsoft\Windows\Telemetry et relancent le programme pour maintenir l'infection.

La quatrième et dernière étape est un module de gestion de fichiers, avec une communication en HTTPS et un certificat TLS épinglé. L'opérateur dispose alors de 21 commandes pour parcourir les répertoires de la victime et manipuler ses fichiers à distance. Il peut aussi consulter un aperçu des images avant de les récupérer. PhonAndroid évoque en outre un risque de vol de données ou d'installation d'autres logiciels malveillants.

Kaspersky détecte l'exécutable avec la signature HEUR:Trojan.Win64.Agent.gen et estime que ce framework modulaire, exécuté en mémoire, peut être réutilisé dans d'autres campagnes avec un travail minimal. Au 17 septembre, jour de la publication du rapport, l'archive itorrents.org était encore compromise.