Télécharger discrètement le tout récent blockbuster de Leonardo DiCaprio sur un site de torrents peut être une très, très mauvaise idée. Les chercheurs de Bitdefender viennent de dévoiler ce mercredi une attaque d'une ingéniosité diabolique, qui atteint son sommet alors que les nominations pour les Golden Globes (qui préfigurent celles des prochains Oscars) sont tombées. Derrière un fichier vidéo d'apparence inoffensive se tapit Agent Tesla, un cheval de Troie bien connu des experts en cybersécurité, en ce qu'il est capable de livrer les clés de votre machine Windows aux cybercriminels.