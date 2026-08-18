Bitdefender précise que ses propres solutions ont bloqué ces téléchargements malveillants et identifié les domaines de commande utilisés par les attaquants. L’entreprise souligne que cette campagne reprend quasiment à l’identique un schéma déjà observé en 2025, lorsque le même logiciel malveillant s’était dissimulé dans de fausses copies pirates de Mission Impossible : The Final Reckoning.

Ce cas s’inscrit dans une tendance plus large : les cybercriminels dissimulent régulièrement ce type de programme au sein de contenus très recherchés par les internautes. Des CAPTCHA piégés diffusés via la blockchain BNB Chain, aux fausses applications mobiles de la campagne SparkKitty, en passant par des fonds d’écran d’animation ciblant les joueurs sur Steam ou une bibliothèque Python corrompue, le point commun reste toujours le même : le logiciel malveillant profite de l’envie légitime de l’utilisateur d’obtenir un contenu précis pour se glisser discrètement sur sa machine.

Face à ce type de menace, les recommandations de base restent les plus efficaces : privilégier les plateformes de streaming légales, ne jamais exécuter un fichier présenté comme une vidéo, et activer l’affichage des extensions de fichiers dans Windows, afin qu’un exécutable déguisé ne puisse plus se faire passer pour un simple film.

Si vous voulez voir L’Odyssée de Christopher Nolan, vous pouvez toujours vous rendre dans votre cinéma le plus proche. Ce ne sera pas une copie IMAX 70 mm mais vous profitez d’une bien meilleure expérience que devant un écran de PC, et ce n’est pas illégal qui plus est.