La société de cybersécurité Bitdefender a identifié de fausses copies piratées du dernier film de Christopher Nolan, diffusant en réalité Lumma Stealer, un logiciel malveillant conçu pour dérober des portefeuilles de cryptomonnaies, mots de passe et sessions de navigateur.
À peine sorti en salles, L’Odyssée sert déjà d’appât pour une campagne de piratage informatique bien rodée. Bitdefender a repéré, quelques jours seulement après la sortie du film, de fausses copies piratées circulant sur les plateformes de téléchargement habituelles. À la place du blockbuster qui remplit les salles depuis cet été, ces fichiers dissimulent un programme malveillant capable de vider les portefeuilles numériques et comptes en ligne des victimes qui tentent de les lancer.
Un exécutable déguisé en fichier vidéo
Les fichiers piégés se présentent sous forme de rips HD ou Blu-ray, avec des noms imitant fidèlement les publications légitimes habituellement partagées sur les réseaux de partage. Dans les faits, il s’agit d’exécutables Windows qui infectent la machine plutôt que de lancer la moindre lecture vidéo. Pour renforcer la supercherie, les attaquants utilisent souvent des icônes ressemblant à celle de VLC Media Player ou à un fichier vidéo classique, un stratagème d’autant plus efficace que Windows masque par défaut les extensions de fichiers, empêchant de nombreux utilisateurs de distinguer un « .exe » d’une véritable vidéo.
Une fois exécuté, Lumma Stealer récupère les mots de passe enregistrés dans le navigateur, les moyens de paiement sauvegardés, les données de remplissage automatique, les identifiants de bureau à distance et les portefeuilles de cryptomonnaies présents sur la machine infectée. Le logiciel dérobe également les cookies d’authentification, ce qui permet aux attaquants de détourner des comptes même lorsque la double authentification est activée, en contournant purement et simplement cette protection.
Un mode opératoire déjà rodé sur d’autres contenus populaires
Bitdefender précise que ses propres solutions ont bloqué ces téléchargements malveillants et identifié les domaines de commande utilisés par les attaquants. L’entreprise souligne que cette campagne reprend quasiment à l’identique un schéma déjà observé en 2025, lorsque le même logiciel malveillant s’était dissimulé dans de fausses copies pirates de Mission Impossible : The Final Reckoning.
Ce cas s’inscrit dans une tendance plus large : les cybercriminels dissimulent régulièrement ce type de programme au sein de contenus très recherchés par les internautes. Des CAPTCHA piégés diffusés via la blockchain BNB Chain, aux fausses applications mobiles de la campagne SparkKitty, en passant par des fonds d’écran d’animation ciblant les joueurs sur Steam ou une bibliothèque Python corrompue, le point commun reste toujours le même : le logiciel malveillant profite de l’envie légitime de l’utilisateur d’obtenir un contenu précis pour se glisser discrètement sur sa machine.
Face à ce type de menace, les recommandations de base restent les plus efficaces : privilégier les plateformes de streaming légales, ne jamais exécuter un fichier présenté comme une vidéo, et activer l’affichage des extensions de fichiers dans Windows, afin qu’un exécutable déguisé ne puisse plus se faire passer pour un simple film.
Si vous voulez voir L’Odyssée de Christopher Nolan, vous pouvez toujours vous rendre dans votre cinéma le plus proche. Ce ne sera pas une copie IMAX 70 mm mais vous profitez d’une bien meilleure expérience que devant un écran de PC, et ce n’est pas illégal qui plus est.
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