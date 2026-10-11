La mise en ligne de la page Steam de Squadron 42 est un signal fort qui confirme l'objectif de sortie affiché il y a peu par les développeurs du projet.
L'expression « arlésienne » pourrait avoir été créée pour lui, mais Star Citizen semble petit à petit se rapprocher d'une sortie en bonne et due forme. En tout cas, sa partie solo – Squadron 42 – vient de franchir une étape importante avec la mise en ligne de sa page Steam et une démonstration auprès de quelques invités triés sur le volet.
Squadron 42 se dévoile pour quelques chanceux
Soyons honnêtes, fin août, nous étions encore un peu taquins avec Chris Roberts et son projet Star Citizen. Il faut dire que le bougre jouait encore avec nos nerfs en indiquant que Squadron 42, la campagne solo du jeu, avait été repoussée afin de ne pas être écrasée par la sortie de GTA VI.
Le titre de Rockstar Games sort le 19 novembre 2026, alors Chris Roberts et son équipe ont décidé de décaler Squadron 42 au deuxième trimestre 2027. Tout cela, sachant très bien que GTA VI ne sort que sur PlayStation 5 et Xbox Series tandis que Squadron 42 n'est proposé, lui, que sur PC. Avouez qu'on a déjà vu meilleure excuse.
Cela dit, dans le même temps, Chris Roberts promettait la tenue d'un événement dans ses locaux britanniques de Manchester le 9 octobre. Un événement pour montrer que les progrès sont bien réels et que Squadron 42 est clairement sur la bonne voie. Reconnaissons qu'en août, nous étions encore un peu sceptiques… mais l'événement a bien eu lieu et, aux dires de plusieurs invités, les promesses semblent tenues.
Parmi les principaux atouts du jeu, sa réalisation technique a particulièrement impressionné les invités qui évoquent notamment des visages modélisés – pour beaucoup à partir d'acteurs et d'actrices célèbres tels Mark Hamill, Gillian Anderson ou Gary Oldman – de manière impressionnante, des animations très réussies et une ambiance sonore remarquable.
Une page Steam et la confirmation du calendrier
Il convient toutefois de préciser que la démonstration effectuée à Manchester l'était sur des machines redoutablement puissantes : processeur AMD Ryzen 7 9850X3D, carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090 et 64 Go de RAM. Il fallait bien ça pour faire tourner la bête en 4K !
Autre point fort largement mis en avant : l'impression de vie au sein du vaisseau Idris qui sert de cadre à Squadron 42. Le joueur peut échanger avec les 81 membres d'équipage, intégralement doublés, et les relations évoluent au fur et à mesure de la partie, des choix effectués. Les invités de l'événement organisé par le studio Cloud Imperium ont également souligné les progrès de la partie combat FPS qui gagne clairement en intensité.
Au-delà de ces premières impressions, l'événement du 9 octobre aura aussi été l'occasion pour le studio de franchir une nouvelle étape : la mise en place de la page Steam du jeu. Squadron 42 y est présenté avec quelques captures et vidéos, mais aussi et surtout avec une date de sortie : le second trimestre 2027 est ainsi confirmé, mais, hélas, pas davantage précisé. Il faudra encore patienter pour une date exacte.
Enfin, la page Steam est aussi l'occasion de découvrir ce que le studio de développement estime être la configuration minimale requise pour jouer à Squadron 42. Non, inutile de demander, pour le moment, pas d'idée de la configuration recommandée, mais ce que nous disions plus haut sur les PC utilisés pour l'événement de Manchester et jouer en 4K donne une petite idée de la gourmandise du jeu.
Pour la configuration minimale requise, il est question d'un processeur Intel Core i7 Sandy Bridge ou AMD Bulldozer, clairement d'anciennes puces, et de 16 Go de mémoire vive. Une carte graphique avec 8 Go de VRAM et une compatibilité globale avec DirectX 12 est aussi évoquée. On va dire qu'avec de telles informations, nous sommes bien avancés ! Seule réelle information utile, les 150 Go d'espace disque disponibles… Si un certain flou entoure encore Squadron 42, il reste un projet d'envergure. Allez, plus que quelques mois à croiser les doigts pour que le jeu sorte vraiment et… soit bon !