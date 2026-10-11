Soyons honnêtes, fin août, nous étions encore un peu taquins avec Chris Roberts et son projet Star Citizen. Il faut dire que le bougre jouait encore avec nos nerfs en indiquant que Squadron 42, la campagne solo du jeu, avait été repoussée afin de ne pas être écrasée par la sortie de GTA VI.

Le titre de Rockstar Games sort le 19 novembre 2026, alors Chris Roberts et son équipe ont décidé de décaler Squadron 42 au deuxième trimestre 2027. Tout cela, sachant très bien que GTA VI ne sort que sur PlayStation 5 et Xbox Series tandis que Squadron 42 n'est proposé, lui, que sur PC. Avouez qu'on a déjà vu meilleure excuse.

Cela dit, dans le même temps, Chris Roberts promettait la tenue d'un événement dans ses locaux britanniques de Manchester le 9 octobre. Un événement pour montrer que les progrès sont bien réels et que Squadron 42 est clairement sur la bonne voie. Reconnaissons qu'en août, nous étions encore un peu sceptiques… mais l'événement a bien eu lieu et, aux dires de plusieurs invités, les promesses semblent tenues.

Parmi les principaux atouts du jeu, sa réalisation technique a particulièrement impressionné les invités qui évoquent notamment des visages modélisés – pour beaucoup à partir d'acteurs et d'actrices célèbres tels Mark Hamill, Gillian Anderson ou Gary Oldman – de manière impressionnante, des animations très réussies et une ambiance sonore remarquable.