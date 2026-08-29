Décidément, Squadron 42 n’est jamais vraiment là où on l’attend. Alors que Cloud Imperium Games semblait viser une sortie au quatrième trimestre 2026, Chris Roberts vient d’annoncer un nouveau changement de calendrier. La campagne solo de Star Citizen est désormais prévue pour le deuxième trimestre 2027 sans davantage de précision.

Officiellement, il n'est pas question de retard dans la production et il ne s’agit pas de laisser davantage de temps aux développeurs pour peaufiner le titre, enfin, pas seulement. Le studio voudrait surtout éviter que Squadron 42 ne se retrouve face au rouleau compresseur médiatique de GTA VI. Le blockbuster de Rockstar est actuellement programmé pour le 19 novembre 2026 et devrait, sans grande surprise, monopoliser une bonne partie de l’attention du public et des médias spécialisés pendant de longues semaines.