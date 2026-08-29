La campagne solo de Star Citizen ne sortira donc pas comme prévu en fin d’année 2026. Il serait cette fois question d’éviter le rouleau compresseur marketing de Grand Theft Auto VI.
Il faudra finalement patienter – encore – avant de découvrir Squadron 42. La campagne solo de Star Citizen, qui devait arriver au quatrième trimestre 2026, est désormais attendue pour le deuxième trimestre 2027. Pour justifier cet énième report, Chris Roberts – le créateur du jeu – invoque la sortie de GTA VI. Un peu gros tout de même.
Esquiver le rouleau compresseur GTA VI ?
Décidément, Squadron 42 n’est jamais vraiment là où on l’attend. Alors que Cloud Imperium Games semblait viser une sortie au quatrième trimestre 2026, Chris Roberts vient d’annoncer un nouveau changement de calendrier. La campagne solo de Star Citizen est désormais prévue pour le deuxième trimestre 2027 sans davantage de précision.
Officiellement, il n'est pas question de retard dans la production et il ne s’agit pas de laisser davantage de temps aux développeurs pour peaufiner le titre, enfin, pas seulement. Le studio voudrait surtout éviter que Squadron 42 ne se retrouve face au rouleau compresseur médiatique de GTA VI. Le blockbuster de Rockstar est actuellement programmé pour le 19 novembre 2026 et devrait, sans grande surprise, monopoliser une bonne partie de l’attention du public et des médias spécialisés pendant de longues semaines.
Chris Roberts considère donc qu’une sortie à la fin de l’année 2026 placerait Squadron 42 dans une situation particulièrement inconfortable. Même un jeu aussi attendu que celui de Cloud Imperium Games aurait soi-disant du mal à exister médiatiquement au milieu des tests, vidéos, streams et articles consacrés au nouveau GTA. Le report doit ainsi permettre au jeu de bénéficier d’une fenêtre plus favorable et, surtout, de l’attention qu’il mérite. Une stratégie qui peut se défendre sur le papier.
Reconnaissons que GTA VI n’est pas un jeu comme les autres et son lancement va effectivement constituer un événement comme le jeu vidéo en connaît très rarement. Dans ces conditions, tenter de placer Squadron 42 quelques semaines avant ou après pourrait effectivement devenir très compliqué.
Près de quinze ans de développement
Pour les habitués de l’univers Star Citizen, ce nouveau report a toutefois un arrière-goût de déjà-vu. Star Citizen est en développement depuis 2014 et le détachement de la campagne solo du jeu, Squadron 42, devait justement lui permettre de sortir plus rapidement.
En 2014-2015, Chris Roberts est impressionné par le succès du financement participatif de Star Citizen et les ambitions du projet sont largement revues à la hausse. Squadron 42 n’est plus alors considéré comme une petite composante solo du jeu. Le titre doit proposer une campagne cinématographique, portée par un casting comprenant plusieurs acteurs connus. Le studio a régulièrement expliqué vouloir pousser très loin le niveau de finition avant de sortir le jeu, plutôt que de multiplier les compromis pour respecter une date de sortie.
Une philosophie déjà défendue par Chris Roberts par le passé, qui expliquait vouloir livrer un titre suffisamment abouti pour que les joueurs soient fiers du résultat. Et pour tenter de faire patienter les plus impatients, Cloud Imperium Games prévoit tout de même une étape intermédiaire. Un nombre limité de soutiens historiques du projet ainsi que des créateurs de contenu spécialisés dans Star Citizen devraient donc pouvoir jouer Squadron 42 les 9 et 10 octobre 2026. Il ne s’agira pas d’une sortie commerciale, mais plutôt d'une manière de montrer concrètement l’état du jeu avant son lancement définitif.
Si cette date est maintenue, ce sera peut-être l’occasion de voir l’avancée réelle du projet, alors que l’annonce de ce nouveau report fait grincer pas mal de dents, en particulier du fait de l’excuse évoquée. Certes GTA VI est un titre tout à fait à part, mais sa sortie est limitée au monde console pour le moment (PlayStation 5 et Xbox Series). De plus, Squadron 42 n’est pour sa part prévu que sur PC. Connaissant l’historique de Star Citizen et Squadron 42, on peut se demander si cette histoire de campagne marketing est la véritable raison de cet énième report, mais qui vivra verra nous dit le proverbe…
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.