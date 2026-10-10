Plusieurs questions vont de toute évidence émerger dans les mois à venir, à commencer par celle-ci : la Switch 2 est-elle suffisamment puissante pour accueillir GTA 6 ? On se souvient que Jérémy Hartvick, un ancien développeur de Rockstar Games spécialisé dans la conception de mondes ouverts, avait récemment exprimé ses doutes quant à la faisabilité du projet. Il évoquait par ailleurs que, selon lui, la Nintendo Switch 2 n’était pas la plateforme sur laquelle les joueurs souhaitaient découvrir les aventures de Jason et Lucia.

Ce dernier n’avait d’ailleurs pas mâché ses mots : « Est-ce que cela vaut vraiment la peine de faire des efforts supplémentaires pour proposer une expérience probablement dégradée, alors que le jeu ne tourne pas exactement de la même manière, quand on sait que les joueurs achèteront une PS5 pour y jouer ? ».

S'il est évident que la question de la puissance de la Nintendo Switch 2 s’imposera comme un élément déterminant dans la réalisation du projet, concernant le public visé, les propos de Jérémy Hartvick peuvent malgré tout être contestés.