Alors que la sortie de GTA 6 approche à grands pas, une interrogation revient souvent : une version Nintendo Switch 2 est-elle dans les cartons ? Si la question a été directement posée à la présidente de Nintendo, celle-ci a préféré renvoyer la balle à Rockstar Games.
C’est une question que beaucoup de joueurs se posent : GTA 6 verra-t-il le jour sur Nintendo Switch 2 ? Attendue pour le 19 novembre prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, la dernière production de Rockstar Games n’a toujours pas été officialisée sur Nintendo Switch 2. S’il ne fait pas l’ombre d’un doute que GTA 6 finira par débarquer sur PC, et que Microsoft a d’ailleurs trouvé la combine pour contourner cette attente, pour la console de Big N, en revanche, rien n’est moins sûr. Et ce n'est visiblement pas la présidente de Nintendo qui nous aidera à y voir plus clair.
GTA 6 sur Switch 2 ? Nintendo préfère éviter la question
Dans une interview accordée à Variety, la présidente de Nintendo of America, Devon Pritchard, s’est longuement exprimée sur la première année de vie de la Nintendo Switch 2 ainsi que sur le quarantième anniversaire de la licence « The Legend of Zelda ». Mais ce ne fut évidemment pas le seul sujet abordé lors de l’entretien. La journaliste de Variety, Jennifer Maas, en a également profité pour essayer de dégoter quelques informations exclusives autour d’une éventuelle version Nintendo Switch 2 de GTA 6.
Les questions de la journaliste laissaient pourtant espérer quelques indices de la part de Pritchard, mais celle-ci s'est finalement contentée d'une réponse évasive : « Ce sera une discussion entre Take Two et Rockstar, mais je n’ai rien à annoncer pour le moment ».
Pour cet ancien de Rockstar, la version Switch 2 de GTA 6 n’a pas de sens
Plusieurs questions vont de toute évidence émerger dans les mois à venir, à commencer par celle-ci : la Switch 2 est-elle suffisamment puissante pour accueillir GTA 6 ? On se souvient que Jérémy Hartvick, un ancien développeur de Rockstar Games spécialisé dans la conception de mondes ouverts, avait récemment exprimé ses doutes quant à la faisabilité du projet. Il évoquait par ailleurs que, selon lui, la Nintendo Switch 2 n’était pas la plateforme sur laquelle les joueurs souhaitaient découvrir les aventures de Jason et Lucia.
Ce dernier n’avait d’ailleurs pas mâché ses mots : « Est-ce que cela vaut vraiment la peine de faire des efforts supplémentaires pour proposer une expérience probablement dégradée, alors que le jeu ne tourne pas exactement de la même manière, quand on sait que les joueurs achèteront une PS5 pour y jouer ? ».
S'il est évident que la question de la puissance de la Nintendo Switch 2 s’imposera comme un élément déterminant dans la réalisation du projet, concernant le public visé, les propos de Jérémy Hartvick peuvent malgré tout être contestés.
Un portage qui ne serait pas totalement dénué d’intérêt
Big N a en effet prouvé que la portabilité de sa console était un argument suffisamment intéressant et distinctif pour encourager certains joueurs à privilégier la version Nintendo Switch 2 d’un titre éditeur tiers. Bien qu’il ait probablement profité du lancement de la console, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition a tout de même représenté 10 % du chiffre d’affaires total du jeu en 2025 sur Nintendo Switch 2, selon le rapport financier de CD Projekt Red.
De plus, la multiplication des portages de jeux éditeurs tiers, pour certains au même moment que leurs itérations PS5, Xbox Series et PC (Resident Evil Requiem, Pragmata, FF7 Revelation), peut être un signe encourageant pour le futur de la machine hybride. Il ne fait d’ailleurs aucun doute que les joueurs, Rockstar Games et Nintendo pourraient tous bénéficier de la sortie de GTA 6 sur Switch 2. Pour cela, encore faut-il parvenir à proposer un portage fidèle au matériau d’origine.