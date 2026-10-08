L'intelligence artificielle va être déployée sur les réseaux sociaux de Meta pour contrer la pédopornographie. Un combat dans lequel le groupe serait de plus en plus efficace.
Si les réseaux sociaux permettent à tout un chacun sur cette planète de pouvoir communiquer et de réagir à n'importe quel sujet, ils peuvent aussi malheureusement être utilisés pour des activités beaucoup plus malveillantes. Et pour l'une des pires d'entre elles, la promotion du contenu à caractère pédopornographique, le géant Meta a l'idée de faire usage de l'IA pour le combattre.
Meta compte sur ses nouveaux outils IA pour détecter les contenus pédopornographiques
Meta est un des grands noms de l'IA. Et il va utiliser son savoir dans le domaine pour déployer des outils destinés à traquer les publicités et des comptes qui chercheraient à secrètement rediriger vers du matériel illégal pédopornographique.
Un grand modèle de langage a ainsi été développé par le groupe de Mark Zuckerberg pour détecter ce qu'il appelle le « signposting », sur Instagram et autre Facebook. Ce concept désigne les publicités qui semblent au premier abord inoffensives, mais qui peuvent servir de pont vers les sites web où se retrouverait le contenu pédopornographique.
Plus de 97% du contenu pédopornographique a été détecté par Meta avant même d'être signalé par les utilisateurs
L'objectif de Meta est de répondre à l'adaptation constante de ces cybercriminels, dont les méthodes changent rapidement, afin de passer le plus inaperçu possible. L'idée est ici de surveiller les publicités non pas seulement en regardant ce qu'elle proposent, mais aussi où elles envoient les utilisateurs de la plateforme.
Meta ajoute par ailleurs de nouvelles méthodes alimentées par l'IA pour scanner les contenus, et met aussi sur le coup un « agent IA de simulation d'attaques », qui cherche les failles qui pourraient être utilisées par les cybercriminels.
Pour ce qui est de son bilan actuel, Meta affirme que plus de 97% du contenu de ce genre détecté sur ses réseaux durant le premier semestre 2026 l'a été d'abord par ses systèmes, avant tout signalement d'un utilisateur. Une avancée ?
- Des interactions faciles par de nombreux canaux (publications, Stories, messagerie, etc.)
- Un réseau social adapté aux préférences des utilisateurs dans la gestion de leur compte
- De nombreux types de contenus à créer, à partager et à consulter
- Connectivité globale sur le web
- Accès à l'Information et aux contenus