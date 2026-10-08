L'objectif de Meta est de répondre à l'adaptation constante de ces cybercriminels, dont les méthodes changent rapidement, afin de passer le plus inaperçu possible. L'idée est ici de surveiller les publicités non pas seulement en regardant ce qu'elle proposent, mais aussi où elles envoient les utilisateurs de la plateforme.

Meta ajoute par ailleurs de nouvelles méthodes alimentées par l'IA pour scanner les contenus, et met aussi sur le coup un « agent IA de simulation d'attaques », qui cherche les failles qui pourraient être utilisées par les cybercriminels.

Pour ce qui est de son bilan actuel, Meta affirme que plus de 97% du contenu de ce genre détecté sur ses réseaux durant le premier semestre 2026 l'a été d'abord par ses systèmes, avant tout signalement d'un utilisateur. Une avancée ?