Clubic recherche 3 lecteurs pour évaluer le TCL X11L, le nouveau téléviseur haut de gamme SQD-Mini LED de la marque. Pendant 3 semaines, vous testerez la version 75 pouces chez vous avant de partager votre avis sur notre site.
Clubic lance une nouvelle opération de recrutement de lecteurs-testeurs pour évaluer le TCL X11L, le nouveau modèle haut de gamme des TV 2026 de TCL, numéro un mondial des ventes de téléviseurs Mini LED et de grande taille. Cette initiative vous permet de tester en conditions réelles, dans votre salon, un téléviseur premium.
Comment participer à notre opération lecteur-testeur ?
Le dispositif se déroule sur environ 3 semaines. Les candidats retenus recevront chez eux un TCL X11L en version 75 pouces pour un test grandeur nature : films, séries, sport, jeux vidéo…
Si vous souhaitez participer à ce lecteur-testeur, cliquez simplement sur les boutons présents dans cet article pour accéder à notre formulaire de recrutement Google Form. Vous avez jusqu’au lundi 12 octobre 23h59 pour soumettre votre candidature.
À l’issue de la phase de recrutement, seuls les candidats retenus seront contactés par e-mail. Au vu du nombre important de participations, il ne nous est malheureusement pas possible de répondre individuellement à chaque candidature.
Les lecteurs sélectionnés recevront ensuite toutes les informations concernant les détails de l’opération (livraison, installation, protocole de test, etc.). Une fois la période d’évaluation terminée, il leur sera demandé de partager leur retour d’expérience à l’aide d’un contenu rédigé, que nous mettrons ensuite en forme dans un article reprenant tous les avis des participants.
Et si c’était le moment de passer au très grand écran ?
Pendant longtemps, le choix d’un téléviseur haut de gamme se résumait à un arbitrage : l’OLED pour ses noirs parfaits, le LCD pour sa luminosité. La technologie Mini LED a progressivement brouillé cette frontière. En remplaçant le rétroéclairage classique par des milliers de minuscules LED pilotées par zones, elle permet d’éteindre localement les parties sombres de l’image tout en poussant très haut les zones lumineuses. Qualité d’image, luminosité, contraste, immersion : c’est ce qui explique que le Mini LED soit de plus en plus plébiscitée par les consommateurs.
C'est un avantage concret dans un salon baigné de lumière, où un écran trop sombre perd vite de son impact, mais aussi pour les contenus HDR, de plus en plus nombreux sur les plateformes de streaming et dans les jeux vidéo. Reste un défi : plus l’écran est grand, plus la gestion des halos lumineux autour des objets clairs sur fond noir devient délicate.
C’est précisément sur ce terrain que TCL, pionnier du Mini LED, positionne son X11L, présenté comme le premier téléviseur SQD-Mini LED au monde. Issu des travaux de plus de 47 centres de R&D répartis à travers le monde, il promet un contrôle de la lumière bien plus fin que sur les Mini LED classiques, avec des couleurs plus pures et des halos réduits.
Une image taillée pour le HDR
Sur sa déclinaison 75 pouces, le X11L embarque 11 520 zones de local dimming et annonce une luminosité HDR pouvant atteindre 9 000 cd/m². Ses quantum dots de nouvelle génération (Super QLED) lui permettent, selon TCL, de couvrir la totalité de l’espace colorimétrique BT.2020, la référence la plus exigeante en matière de couleurs.
La dalle Ultra WHVA 2.0, conçue par CSOT (la filiale écrans du groupe TCL, qui maîtrise ainsi toute la chaîne, de la dalle au produit fini), vise de son côté un meilleur contraste natif et des angles de vision élargis. Elle est associée à un film antireflet limitant la réflexion à 0,5 %, un point non négligeable face à une baie vitrée. Le tout est piloté par le processeur TSR AiPQ, qui ajuste netteté, contraste, couleurs et fluidité en fonction du contenu affiché.
Un son signé Bang & Olufsen et une vraie fibre gaming
Côté audio, le X11L reçoit le label « Audio by Bang & Olufsen » : ses haut-parleurs ont été conçus et réglés en collaboration avec les ingénieurs du spécialiste danois.
Les joueurs ne sont pas oubliés. La dalle affiche un taux de rafraîchissement natif de 144 Hz en 4K, et peut monter jusqu’à 288 Hz avec une source compatible grâce au mode 288 VRR Game Accelerator. La Gamebar permet en outre d’ajuster rapidement les réglages selon la console utilisée.
Donc, si vous souhaitez mettre à l'épreuve au quotidien le téléviseur TCL X11L, c’est le moment où jamais de participer à notre dispositif Lecteurs-Testeurs. Remplissez notre questionnaire et, si vous êtes sélectionné.e.s, vous pourrez partager votre retour d’expérience sur Clubic dans quelques semaines.
À l’issue de la période de test, le téléviseur devra être restitué. Son enlèvement sera organisé directement avec les participants, sans frais de leur part.