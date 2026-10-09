Le dispositif se déroule sur environ 3 semaines. Les candidats retenus recevront chez eux un TCL X11L en version 75 pouces pour un test grandeur nature : films, séries, sport, jeux vidéo…

Si vous souhaitez participer à ce lecteur-testeur, cliquez simplement sur les boutons présents dans cet article pour accéder à notre formulaire de recrutement Google Form. Vous avez jusqu’au lundi 12 octobre 23h59 pour soumettre votre candidature.



À l’issue de la phase de recrutement, seuls les candidats retenus seront contactés par e-mail. Au vu du nombre important de participations, il ne nous est malheureusement pas possible de répondre individuellement à chaque candidature.

Les lecteurs sélectionnés recevront ensuite toutes les informations concernant les détails de l’opération (livraison, installation, protocole de test, etc.). Une fois la période d’évaluation terminée, il leur sera demandé de partager leur retour d’expérience à l’aide d’un contenu rédigé, que nous mettrons ensuite en forme dans un article reprenant tous les avis des participants.