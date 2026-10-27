YouTube prévoit de diffuser ses premières vidéos en AV2 dès 2027. Ce nouveau codec promet une compression environ 30 % plus efficace que l'AV1, mais les téléviseurs et box actuels risquent de ne jamais pouvoir en profiter pleinement. En cause : un décodage particulièrement exigeant, qui nécessitera probablement de nouvelles puces.
L'AV2 commence à prendre forme. Le 22 octobre, l'Alliance for Open Media (AOMedia) a confirmé que YouTube envisageait ses premiers flux utilisant ce codec dès le début de l'année 2027. Une avancée importante pour le streaming vidéo, mais qui ne concernera pas immédiatement nos téléviseurs. Google vise d'abord les navigateurs web, tandis qu'aucun calendrier n'a été annoncé pour les applications TV ou les box multimédias.
L'AV2 arrive sur YouTube, mais votre téléviseur devra patienter
Successeur de l'AV1, l'AV2 promet de réduire d'environ 30 % le débit nécessaire pour obtenir une qualité d'image comparable. Un avantage considérable pour les plateformes, qui pourraient économiser de la bande passante ou proposer une meilleure qualité vidéo à débit équivalent.
Mais cette efficacité a une contrepartie : le codec est nettement plus exigeant à décoder.
Jean-Baptiste Kempf, président de VideoLAN, estime que le décodage AV2 est environ cinq fois plus complexe que celui de l'AV1. Les processeurs actuels peuvent théoriquement effectuer cette opération par logiciel, mais la lecture en temps réel, particulièrement en 4K, représente un défi important.
C'est notamment pour cette raison que VideoLAN développe dav2d, un décodeur logiciel spécialement optimisé pour l'AV2. L'objectif est de rendre le format exploitable sur différentes architectures de processeurs, sans dépendre systématiquement d'un circuit dédié.
Les téléviseurs et box multimédias disposent toutefois de ressources de calcul plus limitées que les ordinateurs. Pour assurer une lecture fluide, sans consommation excessive ni surchauffe, ils s'appuient généralement sur des circuits matériels spécialisés dans le décodage vidéo.
Les premiers décodeurs matériels existent, mais pas encore dans nos TV
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les fabricants de semi-conducteurs n'ont pas attendu l'arrivée de l'AV2 sur YouTube pour préparer le terrain.
Dès juin 2026, la société française Allegro DVT a présenté son Pulsar D400, une solution de décodage matériel compatible AV2. VeriSilicon a également annoncé une technologie similaire, destinée aux futurs processeurs multimédias. Il faut néanmoins distinguer ces blocs matériels, proposés aux concepteurs de puces, des processeurs effectivement intégrés aux téléviseurs. À ce jour, aucun téléviseur ou boîtier de streaming grand public commercialisé n'annonce de décodage matériel AV2.
L'exemple de la nouvelle Apple TV 4K est particulièrement révélateur. Présentée le 13 octobre et attendue pour le 13 novembre à 349 euros, elle embarque une puce A19 dotée d'un décodeur AV1 dédié. Apple participe pourtant aux travaux de l'Alliance for Open Media, mais sa toute dernière box ne propose pas de décodage matériel AV2.
Une mise à jour logicielle ne pourra évidemment pas ajouter ce circuit à une puce existante. Elle pourrait, en théorie, apporter un décodeur logiciel compatible, mais encore faudrait-il que le processeur soit suffisamment puissant pour assurer une lecture fluide. Sur les téléviseurs actuels, notamment pour les contenus 4K, cette perspective paraît peu réaliste.
Faut-il déjà s'inquiéter pour son téléviseur ?
Pas vraiment. L'arrivée de l'AV2 ne signifie pas que l'AV1 va disparaître du jour au lendemain. YouTube indique que plus de 90 % de son catalogue, pondéré par le temps de visionnage, était déjà disponible en AV1 au 19 mars 2026. Le nouveau codec viendra progressivement compléter les formats existants, sans rendre les équipements actuels incapables de lire les vidéos. Netflix et Prime Video étudient également l'AV2, mais aucune des deux plateformes n'a annoncé de calendrier de déploiement.
Il faudra donc attendre l'intégration de décodeurs matériels dans les futures générations de processeurs, puis leur adoption par les fabricants de téléviseurs et de box. Et même lorsque ces appareils arriveront sur le marché, les plateformes devront encore choisir de leur distribuer des flux AV2.
Pour les consommateurs, l'absence d'AV2 ne constitue donc pas un motif pour remplacer leur équipement. Un téléviseur compatible AV1 reste parfaitement pertinent aujourd'hui. L'AV2 promet surtout de rendre le streaming plus efficace à terme, pas de rendre nos écrans prématurément obsolètes.