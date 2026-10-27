L'exemple de la nouvelle Apple TV 4K est particulièrement révélateur. Présentée le 13 octobre et attendue pour le 13 novembre à 349 euros, elle embarque une puce A19 dotée d'un décodeur AV1 dédié. Apple participe pourtant aux travaux de l'Alliance for Open Media, mais sa toute dernière box ne propose pas de décodage matériel AV2.



Une mise à jour logicielle ne pourra évidemment pas ajouter ce circuit à une puce existante. Elle pourrait, en théorie, apporter un décodeur logiciel compatible, mais encore faudrait-il que le processeur soit suffisamment puissant pour assurer une lecture fluide. Sur les téléviseurs actuels, notamment pour les contenus 4K, cette perspective paraît peu réaliste.