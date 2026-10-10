C’est évidemment le chiffre qui risque de faire tiquer : 41 450 euros. C’est le prix de départ de l’ID. Polo GTI en France, avec des précommandes ouvertes à partir de ce jeudi 8 octobre. Un tarif qui met cette ID. Polo GTI en concurrence directe avec une autre sportive GTI électrique, à savoir la Peugeot 208, dont le ticket d’entrée est là aussi fixé à un peu plus de 41 000€.