Volkswagen va franchir une nouvelle étape avec l’ID. Polo GTI, sa toute première GTI 100% électrique. Pour s’offrir cette citadine sportive de 226 chevaux, il faudra toutefois accepter de débourser 41 450 euros en France.
C’était une petite révolution annoncée depuis plusieurs mois, après 50 ans d’histoire, le badge GTI passe à l’électrique. Volkswagen ouvre aujourd’hui les précommandes de son ID. Polo GTI, une version particulièrement musclée de sa nouvelle citadine électrique. Une première pour le constructeur allemand, qui entend bien conserver quelques-uns des ingrédients qui ont fait le succès de ses GTI au fil des décennies.
226 chevaux, le 0 à 100 en 6,8 secondes et 431 km d’autonomie
Sous le capot (ou plutôt sous le plancher), l’ID. Polo GTI embarque une batterie de 52 kWh et un moteur électrique développant 166 kW, soit 226 chevaux, avec un couple de 290 Nm. De quoi s’affranchir du 0 à 100 km/h en 6,8 secondes, avant d’atteindre 190 km/h.
Volkswagen promet avoir également travaillé sur le comportement de la voiture. La GTI reçoit notamment un blocage de différentiel électronique sur l’essieu avant, une direction progressive et une suspension pilotée DCC. Les jantes de 19" et les différents éléments esthétiques spécifiques complètent la panoplie sportive.
Côté autonomie, il faudra compter jusqu’à 431 km (selon le cycle WLTP). La recharge rapide peut atteindre 105 kW, avec un passage de 10 à 80% annoncé en environ 24 minutes. Des chiffres qui permettent à cette petite Polo toute musclée de conserver finalement une certaine forme de polyvalence au quotidien.
Une Polo GTI électrique à 41 450 euros
C’est évidemment le chiffre qui risque de faire tiquer : 41 450 euros. C’est le prix de départ de l’ID. Polo GTI en France, avec des précommandes ouvertes à partir de ce jeudi 8 octobre. Un tarif qui met cette ID. Polo GTI en concurrence directe avec une autre sportive GTI électrique, à savoir la Peugeot 208, dont le ticket d’entrée est là aussi fixé à un peu plus de 41 000€.
À ce tarif, Volkswagen inclut notamment les sièges Sport, les projecteurs matriciels IQ.LIGHT, les jantes de 19" et la suspension pilotée DCC. L’habitacle conserve également plusieurs clins d’œil à l’histoire de la GTI, avec notamment un affichage numérique à tendance rétro, inspiré des compteurs de la première Golf GTI.
La Polo GTI électrique franchit donc allègrement la barre des 40 000 euros, un niveau de prix qui la fait entrer dans une catégorie où le choix d’une citadine, aussi sportive et électrique soit-elle, devient forcément une décision mûrement réfléchie. Le prix de départ de la Volkswagen ID. Polo 100% électrique est fixé à 24 995 € pour la version d’entrée de gamme Trend avec batterie LFP de 37 kWh.