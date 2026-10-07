Amazon franchit une nouvelle étape avec Luna. Star Wars: Galactic Racer est accessible aux abonnés Prime dès sa sortie, sans achat supplémentaire, une première pour le service de cloud gaming.
Disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, Star Wars: Galactic Racer a également rejoint Luna Standard dès son lancement. Développé par Fuse Games et édité par Secret Mode, le jeu est ainsi accessible en cloud aux abonnés Amazon Prime.
L’offre comprend la campagne solo complète ainsi que les modes Arcade et Scénarios. Le multijoueur cross-platform doit arriver ultérieurement. Amazon annonce par ailleurs une diffusion jusqu’en 1080p avec un son 5.1, et une compatibilité avec les manettes ainsi que le clavier et la souris.
Le jeu est bien proposé aux abonnés Prime français. Amazon précise que Star Wars: Galactic Racer est disponible dans tous les territoires où Luna est accessible avec Prime, ce qui inclut la France. Aucun abonnement supplémentaire à Luna n’est donc nécessaire pour y accéder.
Pour Amazon Luna, c’est une première
Jeff Gattis, responsable des jeux chez Amazon, présente ce lancement comme une première pour Luna : jamais encore le service n’avait proposé aux membres Prime un jeu dès le jour de sa commercialisation sur les autres plateformes.
L’expérience rapproche, sur le principe, Luna de la logique popularisée par le Xbox Game Pass, où certaines nouveautés intègrent directement l’abonnement. La comparaison s’arrête toutefois rapidement : Amazon n’a pas encore fait du « day one » une mécanique régulière de son service, dont Luna Standard rassemble actuellement plus de 80 jeux. Amazon ne précise pas non plus combien de temps Galactic Racer restera dans le catalogue : rien ne garantit donc que cet accès soit permanent.
Mais si ce premier essai est suivi par d’autres lancements simultanés, Luna pourrait devenir un argument un peu plus sérieux dans la longue liste des avantages inclus avec Amazon Prime.