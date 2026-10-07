L’offre comprend la campagne solo complète ainsi que les modes Arcade et Scénarios. Le multijoueur cross-platform doit arriver ultérieurement. Amazon annonce par ailleurs une diffusion jusqu’en 1080p avec un son 5.1, et une compatibilité avec les manettes ainsi que le clavier et la souris.



Le jeu est bien proposé aux abonnés Prime français. Amazon précise que Star Wars: Galactic Racer est disponible dans tous les territoires où Luna est accessible avec Prime, ce qui inclut la France. Aucun abonnement supplémentaire à Luna n’est donc nécessaire pour y accéder.