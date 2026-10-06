Deux semaines, c’est le temps qu’il aura fallu à Rhyne pour soigner les derniers détails de son plan. Entre le 8 et le 25 novembre 2023, il multiplie les accès au réseau de son entreprise et prépare son attaque. Le 25 novembre au matin, il ouvre une session Bureau à distance sur le contrôleur de domaine avec un compte administrateur et y programme une quinzaine de tâches, en vue de supprimer 13 comptes administrateur, réinitialiser les mots de passe de 301 utilisateurs, modifier ceux de comptes administrateur locaux utilisés sur 254 serveurs et 3 284 postes de travail, et provoquer l’arrêt de machines à distance.

Le 25 novembre, peu après 16 heures, le dispositif entre en action. Les équipes IT croulent sous une avalanche d’alertes signalant des changements de mot de passe, avant de découvrir que leurs comptes administrateur ont disparu et de comprendre qu’il leur sera bien difficile de reprendre le contrôle du réseau.

Rhyne envoie alors un mail intitulé « Your Network Has Been Penetrated » et réclame 20 bitcoins pour débloquer la situation, soit environ 750 000 dollars à l’époque. Il assure aussi avoir effacé les sauvegardes et prévient qu’à défaut de paiement, 40 serveurs seront éteints chaque jour pendant dix jours. Menace qu’il met à exécution, plusieurs opérations planifiées mettant effectivement des équipements réseau à l’arrêt dans les jours qui suivent.