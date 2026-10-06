Une nouvelle manette en préparation chez Microsoft ? Avec la future Xbox Elite Controller 3, les évolutions seraient nombreuses par rapport à la version 2. La manette pourrait bien être présentée dans les prochaines semaines.
Sept ans après la manette Xbox Elite Series 2, des informations concernant sa remplaçante se dévoilent. Des détails techniques sur la potentielle "Xbox Elite Controller 3" ont été découverts dans l'interface d'arrière-plan du Xbox Design Lab, l'outil en ligne de Microsoft permettant de personnaliser ses périphériques.
De nouveaux joysticks
La fuite a été identifiée par un utilisateur de la plateforme Reddit, nommé u/esketitethan. En analysant le système du Xbox Design Lab, ce dernier a mis au jour des registres de configuration ainsi que 16 modèles 3D de composants. Selon les éléments trouvés par le leaker, cette nouvelle manette porterait le nom interne de "Edessa".
Au programme, Microsoft travaillerait sur de nouveaux joysticks analogiques cette fois. Si le modèle précédent reposait sur des potentiomètres, qui pouvaient causer des problèmes de dérive, la nouvelle version pourrait corriger cela.
Microsoft opterait en effet pour des joysticks à effet Hall et TMR (magnétorésistance tunnel). Ce choix indique un recours à une technologie de détection magnétique, ainsi que la possibilité de proposer différents niveaux de résistance des joysticks en question. Ces derniers devraient être silencieux et les frottements devraient être réduits.
Un système de vibration repensé et bien d'autres nouveautés
Le système de vibration quant à lui, ferait également l'objet d'une mise à jour. Les moteurs seraient remplacés par des modèles à bobine mobile, ce qui permettrait d'offrir un retour haptique plus avancé, mais également des vibrations au niveau des gâchettes. Des technologies similaires à celles de la manette DualSense de la PlayStation 5.
- Niveau de finition exemplaire
- Grip généralisé sur les poignées
- Gâchettes et palettes plus abouties
D'autres fonctionnalités et options de personnalisation sont répertoriées dans les données extraites (dont le lien n'est plus disponible à l'heure actuelle) :
- Contrôles audio : l'intégration d'une molette dédiée au réglage du volume.
- Croix directionnelles : plusieurs options au choix (standard, en croix, ou à facettes avec surface adhérente).
- Palettes arrière : de nouveaux formats (standard, classique et double largeur), permettant d'obtenir jusqu'à 27 configurations combinées entre les embouts de sticks et les palettes.
- Esthétique : des façades déclinées en métal, avec des motifs thématiques, de nombreuses couleurs et la possibilité d'ajouter une gravure.
Quatre versions au total ?
D'un point de vue purement commercial, l'offre serait composée de quatre déclinaisons. On retrouverait notamment les versions "Elite Complete" et "Elite Base", proposées chacune avec ou sans moteurs de vibration.
Ces informations sont toutefois à prendre avec des pincettes, l'accès aux fichiers sources n'étant comme sus-mentionné, plus disponible. Sur Reddit, certains utilisateurs doutent de la capacité de Microsoft à concevoir ses propres joysticks à effet Hall sans dérives. D'autres déplorent une potentielle absence de gyroscope intégré.
Ces informations techniques se recoupent avec la vente accidentelle d'un modèle physique "apparemment authentique". Elles suggèrent ainsi un lancement imminent de la future manette de Microsoft.