Les formules Famille et Premium avaient déjà augmenté plus tôt aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et dans quelques autres pays. L’offre Individuelle avait pour sa part renchéri aux États-Unis, au Brésil, au Chili et au Mexique.

En France, Apple One se décline en trois formules. Individuel est facturé 19,95 € par mois, avec 50 Go d'iCloud+, Apple TV, Apple Music et Apple Arcade. Famille coûte 25,95 € et passe à 200 Go d’iCloud+ avec les mêmes services. Premium, à 34,95 €, monte à 2 To et ajoute Apple Fitness+. L’abonnement est sans engagement et se résilie au plus tard la veille du renouvellement mensuel.

Rien n’indique pour l’instant que la France soit concernée, mais les hausses se rapprochent : au moins trois vagues cette année, et des pays voisins comme la Belgique, l’Espagne et la Suisse désormais touchés. À tarifs séparés inchangés, une hausse de 2 €, celle observée en Espagne et au Portugal, ramènerait l’économie de 22 € par mois affichée aujourd’hui sur la formule Premium à 20 €. Mieux vaut donc vérifier dès maintenant ce que chaque service vous coûterait séparément, au cas où.