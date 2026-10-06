Apple a augmenté les prix d’Apple One Famille et Premium dans plusieurs pays européens, dont la Belgique et la Suisse, et prévient ses abonnés par mail. La France ne figure pas dans la liste des pays concernés à ce jour. Jusqu’à quand ?
Apple One a ceci de pratique que les fans de la marque finissent par l’oublier : un seul prélèvement mensuel, plusieurs services et la possibilité de profiter de tout l’écosystème de services proposé par la marque. C’est aussi ce qui rend les hausses de prix discrètes, voire indolores. Apple vient d’en lancer une nouvelle vague en Europe, et la liste des pays touchés réserve quelques surprises pour de nombreux utilisateurs européens.
Apple One Famille et Premier en hausse dans douze pays, Belgique et Suisse comprises
Le montant dépend des pays. En Espagne et au Portugal, les formules Famille et Premium augmentent de 2 € par mois, soit 24 € par an. Les hausses dans les autres pays et devises sont similaires. La formule Individuelle, la moins chère, n’a pas bougé.
Les abonnés concernés reçoivent un mail d’Apple depuis le 5 octobre. Les nouveaux abonnés paient le nouveau tarif immédiatement, tandis que les abonnés existants le verront appliqué à leur prochain renouvellement. Ces pays rejoignent des marchés déjà touchés plus tôt dans l’année.
Une troisième hausse en un an, déjà passée aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada
Les formules Famille et Premium avaient déjà augmenté plus tôt aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et dans quelques autres pays. L’offre Individuelle avait pour sa part renchéri aux États-Unis, au Brésil, au Chili et au Mexique.
En France, Apple One se décline en trois formules. Individuel est facturé 19,95 € par mois, avec 50 Go d'iCloud+, Apple TV, Apple Music et Apple Arcade. Famille coûte 25,95 € et passe à 200 Go d’iCloud+ avec les mêmes services. Premium, à 34,95 €, monte à 2 To et ajoute Apple Fitness+. L’abonnement est sans engagement et se résilie au plus tard la veille du renouvellement mensuel.
Rien n’indique pour l’instant que la France soit concernée, mais les hausses se rapprochent : au moins trois vagues cette année, et des pays voisins comme la Belgique, l’Espagne et la Suisse désormais touchés. À tarifs séparés inchangés, une hausse de 2 €, celle observée en Espagne et au Portugal, ramènerait l’économie de 22 € par mois affichée aujourd’hui sur la formule Premium à 20 €. Mieux vaut donc vérifier dès maintenant ce que chaque service vous coûterait séparément, au cas où.