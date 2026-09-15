Apple intègre Apple TV et Apple Arcade à l'abonnement iCloud+ de base, sans supplément de prix, dans plus de 100 pays. Environ une vingtaine de territoires francophones font partie de ce déploiement, lancé ce mois-ci.
Apple ajoute Apple TV et Apple Arcade à l'offre iCloud+ standard, sans coût supplémentaire, dans plus de 100 pays. Le déploiement débute ce mois-ci et touche plusieurs pays francophones, du Maghreb à l'océan Indien.
Du Maroc au Vanuatu, une vingtaine de territoires francophones concernés
L'abonnement iCloud+ combine habituellement stockage en ligne et outils de confidentialité, comme le masquage d'adresse e-mail ou le relais privé. Dans les pays concernés, son palier d'entrée de 50 Go donne désormais accès sans frais supplémentaires au catalogue Apple TV et à plus de 200 jeux Apple Arcade. Le Partage familial permet d'étendre cet accès à cinq autres membres du foyer.
Parmi la liste de plus de 100 pays communiqués par Apple, une vingtaine appartiennent à l'espace francophone. Cela concerne les utilisateurs au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, au Gabon, au Liban, à Madagascar, au Mali, en Mauritanie, à Maurice, au Maroc, au Niger, en République du Congo, au Rwanda, au Sénégal, aux Seychelles, en Tunisie et au Vanuatu.
Pour les utilisateurs déjà abonnés séparément à Apple TV ou à Apple Arcade, la transition est automatique. Leur abonnement individuel est résilié et remplacé par l'accès inclus dans iCloud+, sans perte de progression dans les jeux. Ces deux services ne sont plus vendus à l'unité aux nouveaux clients. Apple One, qui regroupait plusieurs services dans un forfait plus cher, n'est plus proposé aux nouveaux abonnés de ces marchés, même si les abonnements existants restent valables. Certains pays reçoivent en plus un accès à des stations Apple Music Select, une sélection musicale sans publicité.
Ce déploiement s'accompagne d'une extension d'Apple TV, désormais disponible dans 59 pays de plus, pour un total de 170 pays. Le catalogue reste cependant majoritairement anglophone, avec peu de productions locales pour les marchés nouvellement couverts.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices6 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Apple TV a fait bien du chemin depuis son lancement. Plus ouverte (ne manque plus qu'Android !), mais également plus onéreuse, la plateforme peine encore à justifier un abonnement mensuel fixe tant les ajouts au catalogue sont légers par rapport à la concurrence. Mais, pour une utilisation ponctuelle (ou via Canal+), la solution d'Apple recèle de très (très) bonnes séries qu'il serait dommage de manquer, d'autant que la qualité visuelle proposée est la meilleure de l'industrie.
- 4K sublime et débit vidéo solide
- Contenus originaux en HDR10 et en Dolby Vision
- Quelques très, très bonnes séries
- Un catalogue encore assez limité
- Une version Web dispensable
- Pas d'application Android