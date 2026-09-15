Pour les utilisateurs déjà abonnés séparément à Apple TV ou à Apple Arcade, la transition est automatique. Leur abonnement individuel est résilié et remplacé par l'accès inclus dans iCloud+, sans perte de progression dans les jeux. Ces deux services ne sont plus vendus à l'unité aux nouveaux clients. Apple One, qui regroupait plusieurs services dans un forfait plus cher, n'est plus proposé aux nouveaux abonnés de ces marchés, même si les abonnements existants restent valables. Certains pays reçoivent en plus un accès à des stations Apple Music Select, une sélection musicale sans publicité.