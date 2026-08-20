Concrètement, les nouveaux abonnés à l’offre « Canal+ » ou à la formule promotionnelle « 100 % Canal+ » devront désormais ajouter une option Apple TV facturée 9,99 euros par mois s’ils souhaitent continuer à profiter du catalogue de Cupertino. Seule la formule « Ciné Series », facturée 29,99 euros par mois, inclut encore Apple TV sans supplément.

L'’écart tarifaire donne une idée concrète du changement : à 19,99 euros par mois pour l'offre Canal+ standard, contre 29,99 euros pour Ciné Series, il faut basculer vers une formule environ 50 % plus onéreuse pour conserver l’accès à Apple TV sans option additionnelle. Une addition qui pèse directement sur l’attractivité des formules d’entrée de gamme du groupe, et qui réduit du même coup la visibilité offerte à Apple auprès des nouveaux clients.