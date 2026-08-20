Canal+ ne propose plus l’accès gratuit aux contenus Apple TV avec ses formules d’entrée de gamme pour les nouveaux abonnés. Il faut désormais ajouter une option à 9,99 euros par mois, ou souscrire directement une offre à partir de 29,99 euros.
Depuis plus de trois ans, Canal+ offrait sans surcoût les séries et films d’Apple TV à ses abonnés, un partenariat scellé en 2023 qui simplifiait considérablement l’accès au catalogue de la Pomme. Cet avantage vient de connaître un coup d’arrêt discret, repéré par le compte Anaël sur X, bien renseigné sur les activités de la chaîne cryptée. Le petit logo Apple a disparu des deux formules les moins chères de Canal+, à l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle période commerciale qui a débuté cette semaine.
Une option payante ou une formule plus chère pour conserver l’accès
Concrètement, les nouveaux abonnés à l’offre « Canal+ » ou à la formule promotionnelle « 100 % Canal+ » devront désormais ajouter une option Apple TV facturée 9,99 euros par mois s’ils souhaitent continuer à profiter du catalogue de Cupertino. Seule la formule « Ciné Series », facturée 29,99 euros par mois, inclut encore Apple TV sans supplément.
L'’écart tarifaire donne une idée concrète du changement : à 19,99 euros par mois pour l'offre Canal+ standard, contre 29,99 euros pour Ciné Series, il faut basculer vers une formule environ 50 % plus onéreuse pour conserver l’accès à Apple TV sans option additionnelle. Une addition qui pèse directement sur l’attractivité des formules d’entrée de gamme du groupe, et qui réduit du même coup la visibilité offerte à Apple auprès des nouveaux clients.
Les abonnés existants épargnés, pour l’instant
Les personnes déjà abonnées à Canal+ avant ce changement conservent l’accès aux programmes Apple TV dans les mêmes conditions qu’auparavant, sans supplément à payer. Canal+ n’a fourni aucune explication officielle sur les raisons de ce retrait, ni précisé si cette exception accordée aux abonnés historiques sera maintenue durablement ou s’il ne s’agit que d’une mesure transitoire.
L'’accord initial entre Apple et Canal+ avait permis, à partir de 2023, d’intégrer les contenus Apple TV+ directement dans l’application Canal+ (anciennement MyCanal), avant qu’une option ne soit ajoutée en 2024 pour y accéder également depuis l'application native d’Apple TV. Rebelote quelques mois plus tard avec une promotion réservée aux abonnés, cette fois pour Apple Music. Ce retrait partiel marque donc un coup de frein sur un partenariat qui avait jusqu’ici plutôt eu tendance à se renforcer au fil des mises à jour successives.
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