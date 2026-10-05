Le géant français de la gestion de l'énergie annonce une acquisition historique. Qui lui coûte plus de 20 milliards de dollars !
Le grand gagnant de l'actuelle explosion de l'intelligence artificielle parmi les géants français peut clairement être désigné comme étant Schneider Electric. Le groupe français spécialisé dans la gestion énergétique profite en effet pleinement de la nécessité de construire massivement de nouveaux data centers, infrastructures qu'équipe Schneider Electric. Et dans cette phase ascensionnelle, le groupe a décidé de faire la plus grande acquisition de son histoire !
Schneider Electric met la main sur PTC pour plus de 20 milliards de dollars
C'est un moment historique pour Schneider Electric. La firme française vient en effet d'annoncer le rachat de l'entreprise américaine PTC pour un montant exceptionnel de 22,6 milliards de dollars (20,2 milliards d'euros).
Cette dernière est spécialisée dans le secteur des logiciels destinés aux industriels. Avec ce rachat, Schneider Electric ambitionne dorénavant de mettre au monde « une plateforme de logiciels industriels et d'intelligence artificielle de premier plan ». Car une fois encore, c'est l'IA qui devrait être le moteur de croissance derrière une grande opération financière.
Un accueil assez froid du marché
« Nous pensons que nous sommes à un tournant de notre histoire, mais aussi de celle de notre secteur d'activité, où il est possible d'accélérer considérablement les avantages pour le client en fournissant un système numérique complet, de la conception à la construction, en passant par l'exploitation et la maintenance » a précisé le directeur général de Schneider Electric, Olivier Blum.
Mais si Schneider Electric vit de beaux moments actuellement, avec un cours de son action qui a crû de 30% en 2026, l'opération n'a pas particulièrement plu aux marchés financiers. Après cette annonce, le cours a chuté de tout simplement 10% ce lundi 5 octobre, pour descendre à près de 272 euros. Il faut dire que la dette de Schneider Electric va être alourdie de 16 à 17 milliards de dollars, avec par ailleurs de nouvelles actions qui vont être émises.