« Nous pensons que nous sommes à un tournant de notre histoire, mais aussi de celle de notre secteur d'activité, où il est possible d'accélérer considérablement les avantages pour le client en fournissant un système numérique complet, de la conception à la construction, en passant par l'exploitation et la maintenance » a précisé le directeur général de Schneider Electric, Olivier Blum.

Mais si Schneider Electric vit de beaux moments actuellement, avec un cours de son action qui a crû de 30% en 2026, l'opération n'a pas particulièrement plu aux marchés financiers. Après cette annonce, le cours a chuté de tout simplement 10% ce lundi 5 octobre, pour descendre à près de 272 euros. Il faut dire que la dette de Schneider Electric va être alourdie de 16 à 17 milliards de dollars, avec par ailleurs de nouvelles actions qui vont être émises.