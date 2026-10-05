Ce sont maintenant des problèmes de réseau mobile qui touchent l'iPhone 18 Pro Max spécifiquement, mais Apple, n'allant pas se contenter d'une simple mise à jour, opte pour une mesure plus radicale, qui va ravir certains utilisateurs du smartphone de la marque. Les clients qui n'avaient pas mis de coque et qui sont déçus de la qualité vont pouvoir investir quelques euros et repartir de zéro.