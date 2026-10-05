L'iPhone 18 Pro Max a un nouveau problème. Oui, encore. Ça fait beaucoup là non ? Pour un premier smartphone lancé sous l'ère de John Ternus, l'iPhone 18 Pro Max enchaîne les déceptions avec cette fois-ci néanmoins, une "bonne nouvelle", si l'on peut la qualifier ainsi.
Ce sont maintenant des problèmes de réseau mobile qui touchent l'iPhone 18 Pro Max spécifiquement, mais Apple, n'allant pas se contenter d'une simple mise à jour, opte pour une mesure plus radicale, qui va ravir certains utilisateurs du smartphone de la marque. Les clients qui n'avaient pas mis de coque et qui sont déçus de la qualité vont pouvoir investir quelques euros et repartir de zéro.
Des problèmes de réseau chez un opérateur américain
Après des problèmes d'écran, des soucis de réseau font leur apparition. Depuis le lancement de l'iPhone 18 Pro Max début septembre, des clients du réseau américain AT&T signalent des soucis de connectivité. Apple a en effet finalement confirmé l'existence du problème à nos confrères de 9to5Mac.
Selon l'entreprise, un petit nombre de propriétaires d'iPhone 18 Pro Max sur le réseau d'AT&T ont perdu l'accès aux données cellulaires. Pour corriger cela, Apple a lancé iOS 27.0.1, une mise à jour qui est censée régler ce problème. Une mise à jour des paramètres de l'opérateur a également été effectuée.
Nous avons identifié un problème affectant un petit nombre d'utilisateurs d'iPhone 18 Pro Max sur le réseau AT&T pouvant entraîner une perte de service et l'impossibilité de passer des appels. - Apple
Un remplacement de l'iPhone en cas de problème
Pour les clients ayant déjà subi une perte totale de réseau cellulaire, une solution matérielle s'impose, le remplacement de l'iPhone. C'est là que quelques déçus par la qualité de l'appareil, qui n'avaient pas investi dans une coque de protection, pourraient être ravis.
Les propriétaires concernés sont invités à se rendre dans une boutique AT&T ou en Apple Store, ou à contacter le support de l'opérateur ou de la marque, pour un remplacement de leur smartphone.
- Design toujours réussi
- Un objectif principal très lumineux
- Les performances dingo
Des témoignages sur Reddit montrent que certains utilisateurs ont effectivement reçu un appareil de remplacement après avoir contacté Apple. Toutefois, les expériences rapportées ne sont pas uniformes, quelques propriétaires n'ayant pas eu accès à cette solution.
Un modem Qualcomm défectueux ?
Les problèmes de réseau en question semblent n'affecter que la version Pro Max. L'iPhone 18 Pro Max vendu aux États-Unis intègre le modem 5G Qualcomm X80, tandis que l'iPhone 18 Pro standard utilise un modem conçu par Apple, le C2. Bien que cette différence puisse constituer un élément de réponse, l'origine exacte du problème reste indéterminée.
Apple recommande pour l'instant à tous les utilisateurs d'iPhone 18 Pro Max sur le réseau d'AT&T de télécharger la mise à jour iOS 27.0.1, particulièrement pour ceux n'ayant pas encore rencontré de problèmes.