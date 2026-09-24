Deux cas ont été repérés sur les réseaux sociaux. Le premier provient de X, où deux vidéos montrent un iPhone 18 Pro de couleur bordeaux. Sur la première vidéo, une ligne verticale rose traverse l'écran de haut en bas. La seconde montre une épaisse ligne verte verticale partant du coin supérieur gauche vers le coin inférieur gauche de l'écran.