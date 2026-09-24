Qui dit nouvel iPhone dit forcément son petit lot de bugs. Si la majorité se corrige via une mise à jour, les problèmes matériels imposent parfois un remplacement. Ce problème en question, les utilisateurs s'en seraient bien passés.
Moins d'une semaine après le lancement commercial des nouveaux smartphones d'Apple, l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max, des problèmes d'écran semblent surgir. Les deux modèles, commercialisés depuis le 18 septembre après leur présentation le 9 septembre, feraient l'objet de signalements concernant l'apparition de lignes colorées sur leur écran.
Quelques témoignages sur les réseaux sociaux
Deux cas ont été repérés sur les réseaux sociaux. Le premier provient de X, où deux vidéos montrent un iPhone 18 Pro de couleur bordeaux. Sur la première vidéo, une ligne verticale rose traverse l'écran de haut en bas. La seconde montre une épaisse ligne verte verticale partant du coin supérieur gauche vers le coin inférieur gauche de l'écran.
Le second cas a été partagé sur Reddit. L'utilisateur indique que la ligne verte serait apparue spontanément pendant l'utilisation normale de son iPhone 18 Pro.
Un signalement trompeur ?
L'analyse du signalement Reddit a laissé quelques utilisateurs dans le doute. Plusieurs utilisateurs ont remarqué que la ligne verte semble passer derrière l'icône Wi-Fi, ce qui ne colle pas dans ce type de problème purement matériel.
En effet, si un réel problème d'affichage existe, la ligne verte serait censée englober également l'icône du Wi-Fi. Certains éléments peuvent ainsi laisser penser à une image trompeuse et manipulée.
Un phénomène qui ne semble pas généralisé
Si les vidéos publiées sur X apparaissent authentiques, en raison de l'épaisseur des lignes qui correspond au défaut réel et qu'aucun élément suspect ne semble avoir été détecté par les experts des réseaux sociaux, le souci ne semble pas global.
Ces problèmes isolés témoignent en effet d'un supposé souci d'affichage, mais sans en expliquer les raisons ni les causes. En effet, il est difficile de savoir comment l'appareil a été utilisé avant d'afficher ces lignes vertes ou roses sur la dalle.
Un problème distinct de Face ID
D'autres utilisateurs d'iPhone 18 Pro signalent des dysfonctionnements de Face ID. Certains constatent que le système de reconnaissance faciale échoue lors de certaines actions, comme le déverrouillage d'une application, entraînant un gel de l'appareil puis un redémarrage automatique vers l'écran de verrouillage (respring).
D'autres signalent des messages indiquant que "Face ID n'est pas disponible" lors de la configuration de l'appareil. La fonctionnalité "Exiger l'attention pour Face ID" présenterait également des problèmes de fonctionnement.
La cause de ces dysfonctionnements n'est pas identifiée, mais Apple devrait, on l'espère, corriger cela lors d'une prochaine mise à jour logicielle.