Ensemble C Mieux est une toute petite amicale, sans locaux et quasiment sans membres. Sa dirigeante appelait à la solidarité contre les « atrocités commises sur les civils ». « Elles jouent sur les images du conflit et les souffrances des familles pour collecter de l’argent », explique une source au fait du dossier, avant d’ajouter que « les dons sont des petites sommes, mais au final le financement se révèle important ».

D’après le Trésor américain, Faouzi Barika et Amel Oualid ont envoyé des centaines de milliers de dollars en cryptomonnaies à Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, commandant d’un bataillon de la branche ARMée du Hamas à Gaza. Faouzi Barika a fondé l’Association Baraka avec Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, et Amel Oualid a créé Ensemble C Mieux. Le commandant relayait les cagnottes des deux structures sur ses réseaux sociaux. Il supervisait aussi un réseau de sociétés de transfert d’argent et de portefeuilles de cryptomonnaies, mais Washington n’a précisé ni les jetons ni les blockchains utilisés. Une fois à Gaza, les fonds ont été retirés en espèces dans des bureaux de change locaux, puis remis à des combattants du Hamas, selon les enquêteurs français.

Un mois après l’ouverture de l’enquête, plus de 70 délégations réunies à Bercy ont adopté une déclaration commune pour couper les cryptofinancements du terrorisme. Les signataires ont demandé au GAFI de mieux encadrer les portefeuilles de cryptomonnaies non hébergés et les cagnottes en ligne détournées au profit de groupes terroristes.