Comment les groupes terroristes exploitent les cryptoactifs et les apps numériques pour se financer

Plus de 70 délégations ont accepté d'adopter une déclaration commune pour lutter contre le financement du terrorisme. À Bercy mardi, et dans le cadre de la cinquième conférence No Money For Terror, chaque partie a abouti au même constat : les nouvelles technologies sont devenues des outils de financement illicite à part entière. Parmi les cibles identifiées figurent les wallets non hébergés, les fameux portefeuilles crypto que personne ne contrôle, ce qui les rend difficiles à tracer ; mais aussi les messageries instantanées ; ainsi que les plateformes de crowdfunding, régulièrement détournées pour lever des fonds à des fins terroristes.