Ce groupe attaque aussi directement des boutiques WooCommerce, et 47,4 % des boutiques en ligne françaises fonctionnent sous ce logiciel, d'après une étude de mars 2026 que nous citions à propos d'un skimmer glissé par une extension WooCommerce. Pour payer en Europe avec un numéro de carte française volé, un fraudeur doit toutefois, en général, passer le 3-D Secure et sa validation dans l'application bancaire du titulaire. Les principales banques françaises rejettent même, depuis janvier, les paiements sans 3-D Secure dès qu'ils dépassent un centime en 24 heures chez un même commerçant, quand celui-ci encaisse par un prestataire européen, selon le rapport 2025 de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement.

D'après l'Observatoire, les fraudeurs utilisent d'ailleurs surtout les cartes copiées sur des terminaux piégés pour payer sur des sites marchands hors d'Europe qui n'exigent pas d'authentification forte. Sur ces paiements internationaux hors Espace économique européen, le taux de fraude est de 0,376 %, contre 0,026 % sur les opérations nationales.

Si vous avez payé une commande sur une boutique brésilienne depuis le 24 octobre, avec « checkout.convertr » dans l'adresse de la page de paiement, Sansec vous conseille de faire bloquer et remplacer votre carte. Le script infecté est conservé jusqu'à 24 heures dans le cache des navigateurs, et un client de Convertr peut donc encore tomber sur le skimmer une journée après le nettoyage. Pour vos achats ailleurs, avec une carte virtuelle à usage unique, vous gardez votre vrai numéro hors de portée d'un site piégé. Nous vous la suggérions contre des skimmers cachés dans Google Tag Manager. Et si un fraudeur réussit malgré tout un paiement sans authentification forte, votre banque doit vous rembourser sans délai, y compris en cas de négligence grave de votre part, rappelle l'Observatoire.

Sansec invite les commerçants qui hébergent Plausible sur leurs serveurs à installer la version 3.2.1 et à chercher dans leurs journaux des requêtes vers /storybook. Convertr indique de son côté prévenir les marchands touchés et les autorités, sans avoir publié le nombre de cartes saisies sur ses caisses pendant ces trois jours.