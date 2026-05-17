L'attaquant glisse un faux script Google Tag Manager dans le champ « External Scripts » du plugin, une zone utilisée habituellement par les marchands pour ajouter leurs propres balises d'analyse d'audience. À l'écran, le code injecté ressemble à une balise de mesure banale. Mais à y regarder de plus près, un loader JavaScript ouvre une connexion WebSocket vers wss://protect-wss[.]com/ws, le serveur de commande et contrôle des attaquants. Le serveur renvoie alors un skimmer taillé sur mesure pour la boutique ciblée.

À chaque passage en caisse, le script intercepte les champs du formulaire de paiement. Numéros de carte, cryptogrammes, adresses de facturation et autres informations personnelles repartent en temps réel vers l'infrastructure des attaquants. Le commerçant ne voit rien. L'acheteur non plus. La transaction aboutit normalement, et le marchand ne découvre l'intrusion que lorsque sa clientèle lui remonte les fraudes.

Sansec a déjà observé ce maquillage en Google Tag Manager dans plusieurs campagnes Magecart antérieures. Un développeur qui inspecte le code source d'un checkout survole machinalement les lignes qui ressemblent à une balise de tracking connue. Le faux GTM passe alors à travers les relectures rapides. Les scanners automatisés cantonnés aux fichiers locaux du site n'y voient rien non plus, puisque la charge utile se charge depuis un domaine externe.