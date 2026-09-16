Les leurres de KREMLIN imitent une douzaine de banques brésiliennes, de Banco do Brasil à Santander en passant par PicPay et Mercado Pago, et les messages d'erreur affichés aux victimes ainsi que les commentaires laissés dans le code sont rédigés en portugais. Malgré son pseudo Kr3mlin4rt1st, l'auteur du programme n'a toutefois aucun lien établi avec la Russie. Un portefeuille Ethereum associé au déploiement de la configuration de KREMLIN a enregistré 82 transferts entre juin 2025 et août 2026. Selon Elastic Security Labs, l'horaire de ces transactions correspond aux heures de bureau à São Paulo.

Pour ralentir la campagne, Elastic Security Labs a enregistré un domaine que KREMLIN interroge avant de poursuivre son exécution, car ce domaine ne doit renvoyer aucun contenu. Une réponse valide signale un environnement d'analyse capable de simuler une connexion réseau, et KREMLIN interrompt alors son exécution par précaution. Plus de 1 500 systèmes infectés ont depuis tenté de se connecter à ce domaine. Selon Elastic Security Labs, 98,75 % d'entre eux sont localisés au Brésil, ce qui confirme la portée régionale de la campagne.

En volant cookies et jetons de session, un attaquant peut réutiliser une connexion déjà active sans redemander de mot de passe ni de double authentification, même après la fermeture du navigateur par la victime.

Les chercheurs recommandent de vérifier régulièrement la liste des extensions installées et désactiver le mode développeur de Chrome quand il n'est pas utilisé pour repérer ce type d'ajout sur un poste Windows.