Au mois de décembre 2025, Donald Trump et Elon Musk, qui s'étaient brouillés plus tôt dans l'année, se recontraient à l'occasion d'un rendez-vous secret. Et selon les informations que vient de dévoiler le Time, ça n'a pas été du temps perdu pour Donald Trump.

Le locataire de la Maison Blanche a en effet durant cette rencontre discuté durant des heures avec l'IA d'Elon Musk, Grok. Et il lui a posé des questions très politiques, qui ont sûrement influencé la décision prise le mois suivant.