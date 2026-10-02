Avant, les hommes politiques avaient des conseillers… humains. Mais demain, ce travail aussi pourrait être effectué par les IA, comme nous le montre Donald Trump.
On fait peu d'hommes politiques aussi enthousiasmés par l'intelligence que Donald Trump - celui étant même allé jusqu'à tout simplement renommer la technologie en Super Intelligence. Un enthousiasme qui n'est pas simplement celui du spectateur, comme on l'apprend avec cette étrange information sur les derniers moments avant la capture de l'ex-président du Vénézuela, Nicolas Maduro.
En décembre 2025, Donald Trump a rencontré Elon Musk et a passé des heures à parler avec Grok
Au mois de décembre 2025, Donald Trump et Elon Musk, qui s'étaient brouillés plus tôt dans l'année, se recontraient à l'occasion d'un rendez-vous secret. Et selon les informations que vient de dévoiler le Time, ça n'a pas été du temps perdu pour Donald Trump.
Le locataire de la Maison Blanche a en effet durant cette rencontre discuté durant des heures avec l'IA d'Elon Musk, Grok. Et il lui a posé des questions très politiques, qui ont sûrement influencé la décision prise le mois suivant.
Le président a demandé conseil à Grok sur la réaction des Vénézuéliens à une éventuelle capture de Nicolas Maduro
Car Donald Trump était très intéressé quant à l'éventuelle réaction des Vénézuéliens s'il venait à capturer celui qui était alors leur président : Nicolas Maduro. D'après le Time, Grok lui a expliqué que le successeur de Hugo Chavez était un « dictateur profondément impopulaire et que de nombreux Vénézuéliens se réjouiraient probablement de sa chute. »
Derrière, quand des célébrations ont eu lieu après le kidnapping du 3 janvier, Donald Trump « aurait trouvé que Grok était ingénieux ». Il ne s'agirait d'ailleurs pas de la seule fois où l'homme politique aurait fait appel aux précieux conseils de Grok. L'IA aurait aussi été consultée plusieurs mois plus tôt, quand Donald Trump multipliait les frappes contre des bateaux dans les Caraïbes, les présentant comme des embarcations de traficants de drogue.