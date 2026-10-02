Laurent_Marandet

Ce serait bien plus pertinent de parler des protections contre les interférences, c’est à dire le blindage ! Un câble non blindé UTP est catastrophique avec un débit élevé: une société apartenant à un très grand groue allemand avait fait tirer 50m de câble dans un chemin de câble où il y avait des câbles électriques triphasés (400v 50 Hz). Tant que la boîte avait des switches en 100 Mb, tout fonctionnait. En 2010, quand la boîte a été rachetée je les ai fait passer naturellement en Gigabit mais là, les PC et Mac n’arrêtaient pas de négocier en 10 Mb/s ou en 100 Mb/s avec des cartes réseau Gigabit. La solution a été de mettre une fibre à côté des câbles électriques (il n’y avait pas d’autre chemin praticable à 5m de haut dans un entrepôt) et il n’y a plus jamais eu d’interférences.

J’ai vu aussi dans un cabinet d’avocat du très chic 8° arrdt des câblages faits entièrement en UTP. En partant, les avocats qui étaient locataires, ont coupé tous les câbles au ras des plafonds afin de saboter l’installation pour les successeurs (qui n’étaient pas du tout avocats et ne les connaissaient pas). Quel fair-play ! Enfin, cela a permis de mettre du câble cat6e F/UTP à la place.