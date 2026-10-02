On dit parfois que la taille ne compte pas, mais en termes de connexion à internet, l'impact peut se faire ressentir. Alors, avoir un long câble "au cas où" est-il vraiment utile ou contreproductif ?
Quand on cherche à améliorer son débit internet depuis son PC, un câble RJ45 peut parfois améliorer les choses par rapport à une mauvaise portée Wi-Fi. Si la solution semble plus fiable et plus stable, la longueur du câble peut influer sur la qualité de votre connexion.
La réponse est définitivement oui. Mais comment faire pour choisir le bon câble, et à partir de quelle taille ce dernier devient inintéressant ? Aussi, il n'est pas utile de prendre un câble de 40 mètres histoire d'avoir de la marge.
Des limites rassurantes
Si vous avez un câble classique, Cat5e, Cat6 ou même Cat7, une longueur inférieure à 100 mètres ne pose pas de problème majeur. Toutefois, pour une meilleure sécurité, il est recommandé de rester sous les 30 mètres de longueur.
Un YouTubeur a par ailleurs fait le test par lui-même, et a constaté des premières chutes de débit au-delà de 30 mètres. Son expérience n'a toutefois rien de scientifique, il s'agit d'une simple expérience de créateur de contenus sur internet.
La taille, ça compte, mais pas que !
Nonobstant la longueur du câble, la technologie a largement progressé au cours de ces dernières années. En effet, si l'on trouve des câbles Cat6, qui offrent une bande passante meilleure que les Cat5e, grâce à des câbles plus épais, d'autres catégories existent aussi. C'est le cas des câbles Cat7 et Cat8, nettement plus rapides. Ces derniers ne sont toutefois pas toujours utiles.
L'état du câble compte également, des signes de détérioration externes même mineurs peuvent cacher un effilochage des câbles et ainsi affecter les performances du câble.
Il en va de même pour les connecteurs. Un connecteur plié ou un ergot de verrouillage endommagé peut être une raison valable pour remplacer un câble.
Si vous avez un câble RJ45 en bon état et récent, alors il n'est pas utile de le changer, sauf raisons spécifiques, pour passer à du 10 Gbit/s par exemple.