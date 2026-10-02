Premier changement, et pas le moindre : le Kindle de base abandonne son écran en retrait. Amazon a repensé l’empilement des couches de la dalle, une construction « inversée » qui serait une première chez les liseuses. L’écran vient désormais affleurer la façade, sans la bordure surélevée de la génération précédente. Le Kindle gagne au passage en légèreté : 140 g contre 158 g, pour 6,8 mm d’épaisseur contre 8 mm. Le bouton d’alimentation quitte le bas de l’appareil pour la tranche droite, vers le haut.

Amazon promet aussi, sur ce Kindle de base, une ouverture des livres 30 % plus rapide qu’avant. Précision utile : ce chiffre porte sur une opération précise, pas sur toutes les interactions avec la liseuse.