Amazon vient de repeindre toute sa gamme de liseuses. Écran affleurant, dos en aluminium, nouveaux coloris, ouverture des livres plus rapide : le Kindle, le Paperwhite et le Colorsoft font peau neuve, et la facture grimpe avec eux. En prime, leur batterie devient enfin remplaçable par l’utilisateur.
Les nouvelles liseuses Kindle arrivent en France en deux temps. Le modèle de base, en plastique comme en aluminium, est disponible depuis le 1ᵉʳ octobre, à partir de 154,99 €. Les Paperwhite et Colorsoft sont ouverts à la précommande, avec une livraison annoncée à partir du 11 novembre. Même recette partout : plus fin, plus léger, plus cher.
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Kindle : les livres s’ouvrent plus vite, l’écran affleure enfin
Premier changement, et pas le moindre : le Kindle de base abandonne son écran en retrait. Amazon a repensé l’empilement des couches de la dalle, une construction « inversée » qui serait une première chez les liseuses. L’écran vient désormais affleurer la façade, sans la bordure surélevée de la génération précédente. Le Kindle gagne au passage en légèreté : 140 g contre 158 g, pour 6,8 mm d’épaisseur contre 8 mm. Le bouton d’alimentation quitte le bas de l’appareil pour la tranche droite, vers le haut.
Amazon promet aussi, sur ce Kindle de base, une ouverture des livres 30 % plus rapide qu’avant. Précision utile : ce chiffre porte sur une opération précise, pas sur toutes les interactions avec la liseuse.
Reste une question très concrète : où poser son pouce quand il n’y a plus de bordure pour le recevoir ? Amazon explique que l’écran repère la position du doigt et neutralise la zone autour, pour éviter les pages tournées par erreur. On verra à l’usage si la promesse tient dans un canapé ou dans le métro.
Le Paperwhite adopte lui aussi un châssis plus fin, mais garde ce qui le distingue du modèle de base : un écran de 7 pouces, un éclairage chaud réglable et l’étanchéité. Amazon revendique le plus grand écran et le meilleur contraste jamais vus sur un Paperwhite. L’autonomie annoncée grimpe à 12 semaines, contre 6 pour le petit modèle.
L’aluminium double le stockage, la couleur reste réservée au Colorsoft
Le Kindle en plastique démarre à 154,99 € pour 16 Go et des publicités sur l’écran de veille ; comptez 174,99 € si vous préférez vous en passer. À 194,99 €, la version aluminium double la mise à 32 Go et s’offre un dos mat, taillé dans de l’aluminium recyclé à 80 %.
Amazon en profite pour sortir sa palette : Ube (un violet profond), Alpine Sky, Seaglass Green, Graphite, et Fig, un rouge sombre qui fait son entrée chez les liseuses. Ces teintes habillent désormais l’appareil de l’avant à l’arrière, mais ne touchent évidemment pas à l’affichage des livres. Le Kindle de base coûte ainsi 45 € de plus qu’à son lancement en 2024, alors que l’ancien modèle se trouve aujourd’hui à 89,99 € avec publicités.
Pour lire en couleur, il faut passer au Colorsoft : 299,99 € en 16 Go, 329,99 € pour la Signature Edition de 32 Go en aluminium. Amazon vante un écran entièrement revu, avec un guide de lumière à LED nitrure censé donner des teintes naturelles, loin de l’éclat agressif d’une tablette. La définition, elle, ne bouge pas : 300 ppp pour le texte en noir et blanc, 150 ppp pour les images couleur, avec jusqu’à huit semaines d'autonomie.
Entre les deux, le Paperwhite coûte 209,99 € en 16 Go (229,99 € sans publicités) et 259,99 € en Signature Edition. Cette dernière ajoute l’aluminium, 32 Go, un éclairage qui s’ajuste tout seul et la possibilité de tourner les pages d’un double tapotement. Le Paperwhite demande 40 € de plus qu’à la sortie de la génération 2024, le Colorsoft 30 € de plus qu'à ses débuts. Le Colorsoft précédent se trouve à 164,99 € : de quoi faire réfléchir.
La batterie se remplace, les boutons de page s’achètent à part
C’est peut-être la nouveauté la moins photogénique, et pourtant la plus intéressante : tous ces Kindle embarquent une batterie que l’utilisateur peut remplacer lui-même pour respecter la réglementation européenne. Celle-ci imposera des batteries amovibles dans les appareils portables à partir du 18 février 2027 : Amazon prend un peu d’avance.
Côté mode d’emploi, un outil plastique fin pour faire levier suffirait. On ignore encore combien coûtera une batterie de rechange.
Les boutons physiques de changement de page, disparus avec le Kindle Oasis en 2024, reviennent, mais en option. La coque magnétique Page-Turn Cover (79,99 €) n’est compatible qu’avec les Paperwhite et Colorsoft Signature Edition, dont les broches arrière font office de connecteur. Pour tous les autres, il y a le Kindle Click (34,99 €), une petite télécommande Bluetooth rechargeable en USB-C, dotée de boutons de luminosité sur le côté, qui fonctionne avec tous les Kindle sortis depuis 2024. Amazon la voit bien sur un tapis de course ou sous la couette. À chacun de juger si 35 € pour ne pas lever le petit doigt est une bonne affaire.
Reste le socle de charge, lui aussi réservé aux éditions Signature : il fonctionne par contacts, pas par induction. Les Signature de la génération précédente se rechargeaient pourtant sans fil, ce qui fait un petit pas de côté.
Les coloris amuseront la galerie ; c’est la batterie remplaçable qui pourrait vraiment prolonger la vie de ces liseuses. À condition que la changer reste à la portée de tout le monde, en temps comme en euros.