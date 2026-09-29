Des visuels marketing du prochain Kindle ont fuité : coins arrondis et bouton d’alimentation déplacé sur le côté. Amazon n’a rien confirmé, mais l’annonce devrait arriver très bientôt.
Après le nouveau Fire TV Stick 4K, dont les visuels ont déjà fuité, un autre appareil d’Amazon se dévoile avant son annonce officielle : le Kindle. Le média allemand WinFuture a publié le 28 septembre une série d’images présentées comme officielles de la prochaine liseuse, qu’il désigne comme la 12e génération. Amazon n’a rien confirmé à ce stade, et le site précise lui-même ne disposer que de ces visuels : ni tarif, ni caractéristiques techniques. Les images suffisent néanmoins à décrire deux changements visibles au premier coup d’œil, la forme de l’écran et la position du bouton d’alimentation. Le site prévient aussi que ses observations, coloris compris, restent à prendre avec prudence, faute d’appareil entre les mains.
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Des coins arrondis et un bouton d’alimentation déplacé
Premier changement, la dalle E Ink adopte des coins légèrement arrondis, à la manière des smartphones. Les panneaux des Kindle précédents étaient « parfaitement anguleux », rappelle WinFuture.
Second changement, le bouton d’alimentation quitte le bas de l’appareil pour la partie haute du côté droit, ce que le site juge déterminant pour la prise en main. Il est en effet très fréquent d’appuyer sur le bouton en pleine lecture par inadvertance, un défaut très agaçant à la longue (le rédacteur de ces lignes peut vous en parler longuement). Les visuels laissent aussi penser que l’écran serait proposé en deux variantes, dont l’une serait moins enfoncée dans le boîtier, mais cette lecture reste celle de WinFuture, sur la seule base des images.
Sur le plan matériel, le site n’avance rien de certain. Il suppose qu’Amazon pourrait de nouveau miser sur un écran plus lumineux, avec éclairage frontal et une diagonale d’environ six pouces, mais il s’agit d’une hypothèse et non d'une fuite.
Des coloris et une version Kids en vue, prix et fiche technique inconnus
Les visuels montrent une version noire standard, mais aussi des variantes vertes, bleu clair et violettes. WinFuture avertit toutefois que, n’ayant que des images, le nombre de coloris réellement commercialisés peut différer.
Amazon semble par ailleurs préparer une nouvelle édition Kindle Kids. Elle ne se distinguerait du modèle classique que par une housse fournie et, probablement, une garantie plus longue.
Aucun prix n’a été communiqué et Amazon n'a pas confirmé de date de présentation. Il faudra attendre l’annonce officielle pour connaître les caractéristiques, le tarif et la disponibilité de la liseuse.