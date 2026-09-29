Second changement, le bouton d’alimentation quitte le bas de l’appareil pour la partie haute du côté droit, ce que le site juge déterminant pour la prise en main. Il est en effet très fréquent d’appuyer sur le bouton en pleine lecture par inadvertance, un défaut très agaçant à la longue (le rédacteur de ces lignes peut vous en parler longuement). Les visuels laissent aussi penser que l’écran serait proposé en deux variantes, dont l’une serait moins enfoncée dans le boîtier, mais cette lecture reste celle de WinFuture, sur la seule base des images.

Sur le plan matériel, le site n’avance rien de certain. Il suppose qu’Amazon pourrait de nouveau miser sur un écran plus lumineux, avec éclairage frontal et une diagonale d’environ six pouces, mais il s’agit d’une hypothèse et non d'une fuite.