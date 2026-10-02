Un seul nom pour les bornes installées dans les immeubles, les maisons et les entreprises. Les deux spécialistes français de la recharge électrique réunissent leurs offres sous la marque Tohmo, sans modifier les contrats de leurs clients.
Entretenir deux marques finissait par coûter cher, au point de les mettre en concurrence sur Google. Zeplug et ChargeGuru passent donc sous une enseigne commune, Tohmo, ce 1er octobre 2026. Leur fusion remonte à novembre 2023, mais le groupe continuait jusqu’ici de commercialiser ses solutions de recharge électrique sous deux noms. Une organisation devenue difficile à justifier une fois les activités réunies.
Rien à faire pour les clients existants
Les clients découvriront progressivement Tohmo dans les communications de leur opérateur, sans avoir à entreprendre de démarche. Le groupe assure que les contrats et les services restent inchangés, tout comme les conditions de fonctionnement des bornes déjà installées. Les équipes restent également en place pour accompagner les clients et les syndics. Le changement d’enseigne ne nécessite donc pas de souscrire un nouvel abonnement.
Le rapprochement avait permis d’associer l’expérience de Zeplug dans les copropriétés à celle de ChargeGuru auprès des particuliers et des entreprises. Ensemble, les deux sociétés couvrent désormais le financement, l’installation et l’entretien des bornes.
Restait à mettre leurs dépenses commerciales en cohérence. Selon Le Journal de l’Automobile, les deux enseignes allaient jusqu’à enchérir sur les mêmes mots-clés Google, faisant monter leurs propres coûts publicitaires. Avec Tohmo, la direction veut concentrer ses efforts, alors que la rentabilité est devenue une priorité.
Le groupe revendique plus de 100 000 points de charge installés dans six pays, une présence dans plus de 30 000 copropriétés et plus de 5 000 entreprises clientes. Il vise désormais 100 000 immeubles à l’horizon 2030.
WAAT et IZI by EDF, également présents dans la recharge résidentielle et professionnelle, lui disputeront ces futurs clients. Cesser de payer pour se faire concurrence sera déjà un bon début.