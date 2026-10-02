Les clients découvriront progressivement Tohmo dans les communications de leur opérateur, sans avoir à entreprendre de démarche. Le groupe assure que les contrats et les services restent inchangés, tout comme les conditions de fonctionnement des bornes déjà installées. Les équipes restent également en place pour accompagner les clients et les syndics. Le changement d’enseigne ne nécessite donc pas de souscrire un nouvel abonnement.

Le rapprochement avait permis d’associer l’expérience de Zeplug dans les copropriétés à celle de ChargeGuru auprès des particuliers et des entreprises. Ensemble, les deux sociétés couvrent désormais le financement, l’installation et l’entretien des bornes.