La revalorisation des primes ne suffit pas seule à faire bouger les copropriétés. Logivolt, filiale de la Caisse des Dépôts, avance l'intégralité des fonds aux copropriétés, récupère les primes Advenir et n'impose aucun reste à charge à ceux qui ne posent pas de borne Park'n Plug. Les travaux d'infrastructure représentent en moyenne 25 000 euros par immeuble. Seuls les propriétaires qui installent une borne paient une quote-part, qui descend à 1 080 euros en moyenne. Pierre Eymard, directeur général de Logivolt, a confié aux Echos que sans ce mécanisme de préfinancement, les AG votent non.

Des opérateurs comme Zeplug ou Amperus s'appuient directement sur ce modèle pour démarcher les syndics. Tony Grégoire, cofondateur et directeur général d'Amperus, a annoncé une solution sans tranchées pour les parkings extérieurs, validée et financée par Logivolt, qui fait circuler un câble en surface devant les places sans creuser le sol. Avec des primes plus hautes, les futurs utilisateurs de bornes paient moins, et les AG votent plus facilement.

Mais attention, comme le rappelle notre confrère Automobile Propre, le calendrier est précis. Pour la prime infrastructure collective, seuls les projets dont le vote en AG intervient à partir du 1er avril 2026 bénéficient des nouveaux barèmes, le procès-verbal faisant foi.

Advenir dispose encore d'un budget total de 520 millions d'euros pour financer 250 000 points de recharge d'ici fin 2027, soit moins de trois ans pour multiplier par cinq environ le nombre d'immeubles équipés.