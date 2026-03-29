À partir du 1er avril 2026, le programme public Advenir revalorise ses plafonds de subvention pour l'installation de bornes de recharge en résidentiel collectif. La prime infrastructure collective monte de 8 000 à 12 500 euros, avec une surprime spécifique aux parkings extérieurs portée à 8 000 euros.
Depuis 2016, le programme Advenir a financé près de 47 000 points de recharge et équipé 6 500 immeubles. Pourtant, sur les 160 000 immeubles avec parking de plus de 15 places qui peuvent s'équiper, la grande majorité n'a toujours rien. 85 % des immeubles collectifs ne sont ni équipés ni en cours d'équipement d'une infrastructure de recharge, selon le baromètre national du quatrième trimestre 2025.
Pour comprendre pourquoi, Advenir a analysé ses 5 000 premiers dossiers d'infrastructure collective et constaté que son taux moyen d'intervention réel restait bien en dessous de la cible affichée de 50 %. Les anciens plafonds ne couvraient tout simplement pas les coûts réels, surtout pour les parkings extérieurs.
Les parkings extérieurs, grands oubliés des anciens barèmes
Au second semestre 2025, Advenir a conduit une réflexion avec les acteurs de la recharge en résidentiel collectif pour identifier tous les outils qui faciliteraient l'installation de bornes de recharge en extérieur. Ils en ont déduit que le très faible nombre de parkings extérieurs équipés découle de surcoûts dissuasifs liés à la réglementation électrique, aux contraintes climatiques et aux modes de fixation des équipements en conditions extérieures. Ces chantiers coûtent objectivement plus cher, et les anciens barèmes ne les prenaient pas en compte.
À partir du 1er avril 2026, la prime infrastructure collective passe à 12 500 euros jusqu'à 100 places, augmentée de 125 euros par place supplémentaire au-delà, contre 8 000 euros et 75 euros auparavant. Une surprime spécifique aux travaux de câblage en extérieur grimpe à 8 000 euros, avec 80 euros par place extérieure supplémentaire. La prime individuelle suit la même logique et passe de 600 à 1 000 euros par point de recharge, une revalorisation généralisée à tous les types de parking pour simplifier la gestion administrative.
Du côté des bornes partagées, une nouvelle surprime couvre désormais 50 % des coûts de raccordement au réseau public, dans la limite de 3 000 euros.
Sans préfinancement, les assemblées générales de copropriété votent non
La revalorisation des primes ne suffit pas seule à faire bouger les copropriétés. Logivolt, filiale de la Caisse des Dépôts, avance l'intégralité des fonds aux copropriétés, récupère les primes Advenir et n'impose aucun reste à charge à ceux qui ne posent pas de borne Park'n Plug. Les travaux d'infrastructure représentent en moyenne 25 000 euros par immeuble. Seuls les propriétaires qui installent une borne paient une quote-part, qui descend à 1 080 euros en moyenne. Pierre Eymard, directeur général de Logivolt, a confié aux Echos que sans ce mécanisme de préfinancement, les AG votent non.
Des opérateurs comme Zeplug ou Amperus s'appuient directement sur ce modèle pour démarcher les syndics. Tony Grégoire, cofondateur et directeur général d'Amperus, a annoncé une solution sans tranchées pour les parkings extérieurs, validée et financée par Logivolt, qui fait circuler un câble en surface devant les places sans creuser le sol. Avec des primes plus hautes, les futurs utilisateurs de bornes paient moins, et les AG votent plus facilement.
Mais attention, comme le rappelle notre confrère Automobile Propre, le calendrier est précis. Pour la prime infrastructure collective, seuls les projets dont le vote en AG intervient à partir du 1er avril 2026 bénéficient des nouveaux barèmes, le procès-verbal faisant foi.
Advenir dispose encore d'un budget total de 520 millions d'euros pour financer 250 000 points de recharge d'ici fin 2027, soit moins de trois ans pour multiplier par cinq environ le nombre d'immeubles équipés.