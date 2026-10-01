John Ternus nous a bien teasé l'iPhone Duo, en indiquant proposer un assistant domestique comme "one more thing". Mais le HomePad semblerait ne pas être un projet mort-né, un concurrent des appareils Alexa avec écran pourrait bien voir le jour chez Apple.
Un leaker qui avait précédemment découvert des fonctionnalités de l'iPhone Duo dans le code source d'iOS a maintenant fait des trouvailles intéressantes concernant un supposé "HomePad". Le processus de configuration de l'appareil à venir partagerait une fonction avec le téléphone pliable de la marque.
Une fonction en commun avec l'iPhone Duo
Selon les informations divulguées, la configuration du HomePad s'effectuerait via l'application Home. Le leaker a partagé trois captures d'écran du processus en question.
La fonction en question concerne le mode Photo Face, disponible dans le mode StandBy de l'iPhone Duo. Ce mode permet de transformer l'appareil en écran d'affichage lorsqu'il est en charge. Le leaker indique que cette option serait également proposée pour le HomePad.
Au cours de la configuration, l'appareil permettrait de sélectionner rapidement quelques photos en haute résolution tandis que la totalité de la photothèque se téléchargerait depuis iCloud en arrière-plan.
Quand pourrait être lancé le HomePad ? À quoi ressemblera-t-il ?
Pour l'instant, comme à son habitude, Apple n'a pas teasé le produit et n'a donné aucune information laissant penser que ce dernier pourrait exister. Cependant, les fuites se faisant de plus en plus nombreuses, il est à supposer que la marque à la pomme pourrait dévoiler ce nouvel assistant prochainement.
Pour le design, le HomePad pourrait s'inspirer de l'iMac G4, mais les informations quant à ce dernier restent encore à l'état de rumeurs.
Quant à une potentielle date de présentation, le leaker en question table sur le 13 octobre 2026, même si pour l'instant, Apple ne semble pas avoir communiqué sur un éventuel événement à cette date.