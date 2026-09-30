Avec la Bromley 150, Marshall intègre à son enceinte de soirée des lumières qui suivent la musique. Plus compacte que les autres modèles de la gamme, elle conserve deux entrées pour micros ou instruments et une batterie amovible annoncée pour environ 40 heures d’écoute.
Pour laisser toute la façade au jeu de lumières, Marshall a déplacé les commandes sur le côté gauche de la Bromley 150. Les effets disposent de trois modes visuels : l’enceinte cherche autant à animer la pièce qu’à diffuser la musique.
La Bromley 150 libère sa façade pour les lumières, sans abandonner les commandes physiques
Les lumières intégrées à la grille avant s’animent au rythme de la musique, tandis que les commandes ont été déplacées sur le flanc gauche. Marshall peut ainsi exploiter presque toute la façade pour ses effets lumineux, ce qui donne davantage de présence au dispositif lorsque l’enceinte est utilisée pour animer une soirée.
Marshall annonce aussi une diffusion sonore à 360 degrés, depuis l’avant et l’arrière du boîtier. La Bromley 150 pèse 6,3 kg, soit presque deux fois moins que la Bromley 450. Elle devrait donc être sensiblement plus facile à déplacer, même si son poids et sa vocation d’enceinte de soirée la distinguent toujours d’une petite enceinte nomade.
Deux entrées indépendantes transforment l’enceinte en installation de karaoké
À l’arrière, deux prises combinées XLR et jack 6,35 mm accueillent des micros ou des instruments. Chacune dispose de ses propres réglages de volume et d’effets. Pour improviser un karaoké ou brancher un instrument, vous n’avez donc pas besoin d’ajouter une table de mixage pour ajuster séparément ces deux entrées.
La batterie LFP peut être remplacée par l’utilisateur. Marshall annonce environ 40 heures d’autonomie et cinq heures d’écoute supplémentaires après 20 minutes de recharge USB-C, des chiffres qui restent à éprouver à volume élevé avec les lumières allumées. Une batterie additionnelle est proposée à 99 euros et serait compatible avec les trois modèles Bromley. L’intérêt est concret pour prolonger une soirée, à condition d’accepter le coût de cet accessoire.
449 euros et une conception adaptée aux soirées en extérieur
L’enceinte est annoncée à 449 euros, avec des précommandes ouvertes le 29 septembre et des ventes prévues à partir du 13 octobre. Marshall a renforcé les coins et protégé les ports ainsi que le compartiment de batterie par des caches en silicone. La certification IP55 couvre la poussière et les projections d’eau, pas une immersion. De quoi envisager une fête dehors, sans pour autant laisser l’enceinte sous la pluie.
Les lumières synchronisées donnent à la Bromley 150 une fonction de mise en scène bien identifiable. À ce tarif, c’est surtout l’association de cette façade lumineuse, des entrées indépendantes et de la batterie remplaçable qui devra convaincre, au-delà de l’effet produit quand on lance la musique.