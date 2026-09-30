L’enceinte est annoncée à 449 euros, avec des précommandes ouvertes le 29 septembre et des ventes prévues à partir du 13 octobre. Marshall a renforcé les coins et protégé les ports ainsi que le compartiment de batterie par des caches en silicone. La certification IP55 couvre la poussière et les projections d’eau, pas une immersion. De quoi envisager une fête dehors, sans pour autant laisser l’enceinte sous la pluie.