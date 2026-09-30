Ce sont nos confrères de Reuters qui ont mené l'enquête, à travers une analyse de plus de 200 documents. Sur une vingtaine d'études publiées depuis 2025, il est révélé que des agents IA ont adopté des comportements trompeurs ou ont cherché à contourner les limites qui leur étaient fixées. Les Américains donnant en quelque lancent le bal jusqu'à maintenant, inspirent largement les agents chinois, qui, s'inspirant parfois largement des agents américains, reproduisent également leurs erreurs.

Si pour l'instant, ils sont encore contrôlables, à terme, cela pourrait se compliquer.