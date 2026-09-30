Depuis les premiers AirPods en 2016, iFixit n'a jamais accordé autre chose qu'un zéro pointé à la gamme. Avec la cinquième génération, ce score bouge pour la toute première fois.
iFixit, spécialiste de la réparation électronique, vient de passer les AirPods 5 au crible dans une nouvelle vidéo. Si les écouteurs sans fil d’Apple restent particulièrement difficiles à réparer, pour la première fois depuis le lancement de la gamme, ils décrochent une note supérieure à zéro en matière de réparabilité. La différence est minime, avec un score de 2/10, mais aucune génération précédente n’avait réussi à franchir ce seuil.
AirPods 5 : les batteries peuvent enfin être remplacées
Batteries collées, connexions soudées, boîtiers impossibles à ouvrir sans les endommager : depuis 2016, les différentes générations d’AirPods se heurtent au même problème lorsqu’il s’agit de réparation. La note de 0 sur 10 attribuée par iFixit était devenue une constante. Les AirPods 5 font enfin exception à la règle, grâce à une seule modification : les batteries intégrées dans chaque écouteur peuvent désormais être retirées et remplacées sans nécessairement détruire l’appareil.
Cette modification suffit à faire passer les AirPods 5 à 2/10 chez iFixit, soit deux points de plus que toutes les générations précédentes. Le score reste évidemment très faible, mais il est une première pour la gamme. L’opération nécessite néanmoins de solides compétences en réparation et s’adresse plutôt à un professionnel expérimenté ou à un utilisateur particulièrement aguerri. Pour le grand public, la manipulation reste donc loin d’être évidente.
La batterie s’améliore, mais le reste demeure difficile à réparer
Comme le montre iFixit dans sa vidéo, aller plus loin dans les entrailles des écouteurs reste malheureusement impossible sans les endommager. Le boîtier de charge n’a quant à lui bénéficié d’aucune amélioration et demeure aussi difficile à ouvrir que ses prédécesseurs.
iFixit précise également que les batteries gauche et droite ne sont pas interchangeables. Leur polarité est en effet inversée et leurs points de contact diffèrent légèrement, ce qui empêche d’utiliser la batterie d’un écouteur pour remplacer celle de l’autre. La réparation nécessite donc les bonnes pièces pour chaque côté.
Le démontage permet aussi à iFixit de montrer l’intérieur des écouteurs grâce à ses scanners CT. La puce H2, les microphones MEMS et les batteries sont littéralement empilés dans quelques centimètres cubes. Pas étonnant, dans ces conditions, que le moindre démontage supplémentaire tourne rapidement à la casse. La batterie gagne donc un peu en réparabilité, mais pour le reste, les AirPods 5 restent conçus comme leurs prédécesseurs.