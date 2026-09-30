Comme le montre iFixit dans sa vidéo, aller plus loin dans les entrailles des écouteurs reste malheureusement impossible sans les endommager. Le boîtier de charge n’a quant à lui bénéficié d’aucune amélioration et demeure aussi difficile à ouvrir que ses prédécesseurs.

iFixit précise également que les batteries gauche et droite ne sont pas interchangeables. Leur polarité est en effet inversée et leurs points de contact diffèrent légèrement, ce qui empêche d’utiliser la batterie d’un écouteur pour remplacer celle de l’autre. La réparation nécessite donc les bonnes pièces pour chaque côté.

Le démontage permet aussi à iFixit de montrer l’intérieur des écouteurs grâce à ses scanners CT. La puce H2, les microphones MEMS et les batteries sont littéralement empilés dans quelques centimètres cubes. Pas étonnant, dans ces conditions, que le moindre démontage supplémentaire tourne rapidement à la casse. La batterie gagne donc un peu en réparabilité, mais pour le reste, les AirPods 5 restent conçus comme leurs prédécesseurs.