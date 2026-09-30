Pour répondre à vos questions les plus complexes, Google peut déjà lancer toute une série de recherches en arrière-plan à votre place. Une nouvelle technologie baptisée R4T-Diffusion promet désormais d’effectuer cette étape jusqu’à 20 fois plus vite. À terme, elle pourrait surtout rendre les réponses du Mode IA plus rapides et plus pertinentes.
Vous cherchez un hôtel pour quatre personnes, proche de la plage, avec une piscine, adapté aux enfants et situé à moins d’une heure d’un aéroport ? Sur un moteur de recherche classique, une telle demande peut rapidement vous obliger à multiplier les requêtes.
Avec ses fonctions d’intelligence artificielle, Google veut justement vous éviter ce travail. Le Mode IA, disponible en France depuis juillet, est capable de découper une question complexe en plusieurs recherches plus simples, de les effectuer simultanément, puis de réunir les résultats dans une seule réponse. Google appelle cette technique le « query fan-out ».
Google lance plusieurs recherches à votre place
Prenons une demande comme : « Quelle méthode de préparation du café offre le meilleur compromis entre goût, simplicité et prix ? ». Au lieu d’envoyer cette phrase telle quelle à son index, le Mode IA peut chercher séparément les différentes méthodes, leur difficulté, le matériel nécessaire, leur coût ou encore les différences de goût, avant de synthétiser tout cela.
Google donne un autre exemple très parlant : pour une recherche sur les activités à faire en groupe dans une ville, son système peut décider de chercher de son propre chef des restaurants, des bars, des activités adaptées aux enfants ou différents lieux à visiter. Certaines de ces recherches intermédiaires ne sont jamais tapées par l’utilisateur.
C’est cette mécanique que R4T-Diffusion cherche à améliorer. Le problème actuel est double : générer de nombreuses sous-requêtes pertinentes demande du calcul et prend du temps. Il faut également éviter que le système lance dix recherches presque identiques. La nouvelle méthode de Google est donc entraînée pour produire des requêtes qui restent liées à la question initiale tout en explorant réellement des pistes différentes.
Un modèle de 53,9 millions de paramètres pour réduire l’attente
La grande nouveauté de R4T-Diffusion tient surtout à sa vitesse. Les modèles de langage classiques génèrent généralement leur contenu progressivement. R4T-Diffusion fonctionne différemment : son petit modèle de 53,9 millions de paramètres peut produire plusieurs pistes de recherche en parallèle.
Selon les mesures publiées par Google, cette méthode serait 12 à 20 fois plus rapide que les approches autorégressives utilisées comme référence. Sur les charges de travail les plus importantes testées par les chercheurs, les méthodes classiques peuvent approcher les 50 secondes, alors que R4T-Diffusion reste sous la seconde ou à quelques secondes.
Attention cependant : cela ne signifie pas que vos recherches Google vont soudainement être 20 fois plus rapides. Ces chiffres concernent uniquement une étape précise du processus, celle pendant laquelle l’IA décide quelles recherches complémentaires elle doit effectuer.
Pour l’utilisateur, l’intérêt est ailleurs : Google pourrait explorer davantage de pistes sans que le temps nécessaire pour répondre à une question complexe n’explose.
Ce que cela pourrait changer concrètement dans Google
Avec le Mode IA et les Aperçus IA, Google traite déjà des questions beaucoup plus longues et complexes qu’une recherche classique. R4T-Diffusion pourrait l’aider à explorer davantage de pistes en parallèle, notamment pour préparer un voyage, comparer des produits ou répondre à une demande comportant de nombreux critères.
Google présente sa technologie comme adaptée à un usage à grande échelle, sans préciser si elle est déjà utilisée dans Search. Si elle est déployée, son effet devrait surtout être invisible : obtenir plus vite une réponse complète là où il fallait auparavant enchaîner plusieurs recherches.