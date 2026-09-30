Vous cherchez un hôtel pour quatre personnes, proche de la plage, avec une piscine, adapté aux enfants et situé à moins d’une heure d’un aéroport ? Sur un moteur de recherche classique, une telle demande peut rapidement vous obliger à multiplier les requêtes.

Avec ses fonctions d’intelligence artificielle, Google veut justement vous éviter ce travail. Le Mode IA, disponible en France depuis juillet, est capable de découper une question complexe en plusieurs recherches plus simples, de les effectuer simultanément, puis de réunir les résultats dans une seule réponse. Google appelle cette technique le « query fan-out ».