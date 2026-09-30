« Cette décision est liée à une disponibilité insuffisante de certaines batteries destinées aux versions Long Range de nos véhicules électriques. La demande pour ces versions est soutenue, en particulier de la part des clients professionnels, et reste supérieure aux capacités actuelles d’approvisionnement », a indiqué la direction France de Stellantis. Le groupe cite aussi le Citroën C5 Aircross, dont la version High Range est en cours de déploiement commercial sur plusieurs marchés.

Depuis la flambée des prix du carburant, de nombreux automobilistes européens ont franchi le pas de l’électrique. En août, 29 % des voitures neuves vendues en Europe étaient électriques, soit 243 207 immatriculations et une hausse de 52,2 % sur un an. À Sochaux, près de 4 000 salariés de production assemblent chaque jour un peu plus d’un millier de 3008 et 5008, et la direction supprimera sept tournées entre le 23 et le 30 octobre. Stellantis ne veut pas produire en attendant des versions à plus faible autonomie. « Nous adaptons temporairement notre programme de production afin de rester alignés avec les besoins du marché et d’éviter la constitution de stocks de véhicules qui ne correspondent pas à la demande des clients. Cette mesure est ponctuelle », a expliqué sa direction.

Ces batteries sont produites par ACC dans sa gigafactory de Billy-Berclau et Douvrin, dans le Pas-de-Calais. Stellantis a fondé cette coentreprise avec Mercedes-Benz et Saft, filiale de TotalEnergies, et en est aujourd’hui le principal client. Depuis le démarrage de l’usine, ACC peine à augmenter sa production et à réduire son taux de rebut. « Nous sommes seulement à la moitié aujourd'hui de ce que nous visions en début d’année. Évidemment, cela est coûteux pour nous et je connais trop bien l’industrie automobile pour savoir tout le mal que cela fait à notre client Stellantis », a confié fin 2025 aux Echos Yann Vincent, alors directeur général d’ACC. L’entreprise a fait venir en France plus d’une centaine d’experts du fabricant chinois EVE. Début mai, Allan Swan, ancien président de Panasonic Energy en Amérique du Nord, a ensuite succédé à Yann Vincent.

Pour un salarié d’ACC, l'entreprise respecte ses engagements envers Stellantis. « Notre niveau de production sur le seul mois de septembre sera proche de celui de toute l’année dernière. L’industrialisation et la mise à l’échelle sont clairement en marche », a-t-il fait valoir. Début septembre, Renault a lui aussi imposé plusieurs demi-journées de chômage partiel à son usine de Douai, où est produite la R5, faute de moteurs électriques livrés en quantité suffisante par son site de Cléon.