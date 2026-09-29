Pour mener cette opération, JadePuffer s’est appuyé sur deux identités applicatives compromises, appelées « principaux de service » dans Azure. Elles permettent à une application, un script ou un service automatisé de s’authentifier sans utiliser le compte d’une personne et disposent des droits nécessaires à leur fonctionnement. En récupérant leurs identifiants, les attaquants héritent donc des mêmes autorisations.

Ces droits leur ont d’abord servi à cartographier l’environnement Azure. La première identité y a consacré une quinzaine d’heures, tandis que la seconde a poursuivi cette reconnaissance à un rythme beaucoup plus soutenu, en inventoriant en cinq secondes les machines virtuelles et les groupes de ressources de deux abonnements.

La seconde identité a ensuite inspecté les configurations d’Azure App Service, probablement à la recherche d’identifiants exploitables, puis tenté de récupérer les clés d’un compte de stockage inexistant. L’échec de cette requête a été immédiatement suivi d’une série de suppressions en masse.

Au total, Microsoft a comptabilisé plus de 150 opérations liées à la destruction ou à la collecte d’identifiants en un peu plus d’une demi-heure. La séquence la plus agressive s’est concentrée sur sept minutes, pendant lesquelles JadePuffer a lancé plus de 100 tentatives de suppression contre des comptes Azure Storage, dont la majorité ont effectivement disparu, tout en attaquant d’autres ressources Azure ainsi que plusieurs mécanismes de sauvegarde et de récupération pour empêcher toute possibilité de restauration.

Plusieurs de ces actions ont été menées en parallèle, différentes tâches étant exécutées au même moment. Un mode opératoire cohérent avec les attaques agentiques déjà documentées chez JadePuffer, capables de confier à l’IA une large part de la chaîne d’attaque.